Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Mücadeleye kısa bir süre kalırken, maçı televizyon ekranlarından takip edecek sporseverler Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının başlama saatini ve muhtemel 11'leri mercek altına aldı. Bir diğer merak edilen konu ise temsilcimizin tur ihtimalleri oldu. Fenerbahçe, maçtan 4 farklı skorla ayrılması durumunda adını bir üst tura yazdıracak. Mücadeleyi 3-0 kazanması durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Mağlubiyet durumunda ise Avrupa'ya veda edecek. Peki, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...