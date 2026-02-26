Canlı
        Haberler Bilgi Spor Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler tur şansını zora soktu. City Ground'da oynanacak mücadele için bekleyiş sürerken, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının saati ve karşılaşmanın canlı olarak ekranlara geleceği kanal, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 7 eksiği bulunan Fenerbahçe, avantajlı skoru elde edip bir üst tura çıkmaya çalışacak. Peki, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

        Giriş: 26.02.2026 - 18:42
        1

        Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Mücadeleye kısa bir süre kalırken, maçı televizyon ekranlarından takip edecek sporseverler Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının başlama saatini ve muhtemel 11'leri mercek altına aldı. Bir diğer merak edilen konu ise temsilcimizin tur ihtimalleri oldu. Fenerbahçe, maçtan 4 farklı skorla ayrılması durumunda adını bir üst tura yazdıracak. Mücadeleyi 3-0 kazanması durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Mağlubiyet durumunda ise Avrupa'ya veda edecek. Peki, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...

        2

        NOTTINGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Nottingham Forest - Fenerbahçe rövanş maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

        Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.

        Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.

        5

        FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

        Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

        Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.

        Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

        Uzatmalarda toplam skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Tarık, Yiğit Efe, Guendouzi, Mert Müldür, Semedo, İsmail, Kante, Levent, Asensio, Cherif, Kerem.

