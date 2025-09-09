Habertürk
        Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi!

        Nottingham Forest'ta teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 10:56 Güncelleme: 09.09.2025 - 10:56
        Nottingham Forest'ta Espirito Santo dönemi bitti!
        İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son verildi.

        Kulübün açıklamasında, 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Santo ile yolların ayrıldığı belirtildi.

        Daha önce Rio Ave, Valencia, Porto, Wolverhampton, Tottenham ve Al-Ittihad'da görev yapan tecrübeli teknik direktör, Aralık 2023'te Nottingham Forest'ın başına geçti.

        Nuno Espirito Santo yönetiminde geçen sezon Premier Lig'i 7. bitiren Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

        Nottingham Forest, bu sezon ise 3 haftası geride kalan ligde 4 puan topladı ve 10. basamakta yer aldı.

