Türkiye’nin yeni nesil sosyal medya platformu NSosyal, platformun tüm mimarisini ve kullanıcı deneyimini yeniden yapılandırdı. Yapılan son güncellemeyle birlikte kullanıcılara "hikâye" modu gibi popüler özellikler sunuldu. Önceki sürümlerde yer alan ve kullanıcılar tarafından çok beğenilen medya modu gibi uygulamalar da güncellemeyle tamamen yenilendi.

SIFIRDAN KODLANAN MİLLİ YAZILIM

NSosyal, kuruluş aşamasında kullanılan eski açık kaynaklı yazılım altyapısını tamamen geride bırakarak teknolojik bir dönüşüm gerçekleştirdi. Platformun tüm katmanları, TEKNOFEST girişimcileri tarafından uçtan uca sıfırdan kodlanan özgün ve milli yazılımla inşa edildi. Her alanda tam bağımsızlık hedefiyle yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu sosyal medya mecrasına taşıyan NSosyal, Türkiye’nin dijital dünyadaki milli ve özgün duruşunu bir üst seviyeye çıkardı.

TÜM VERİLER YEREL SUNUCULARDA

Platformun gerçekleştirdiği bu köklü değişim, teknik bir güncellemenin ötesinde stratejik bir değer taşıyor. NSosyal, dijital egemenlik vizyonu doğrultusunda tüm kullanıcı verilerini Türkiye sınırları içerisindeki sunucularda muhafaza ediyor. Milli yazılım altyapısının kullanılmasıyla birlikte, verilerin yurt dışına çıkışı engellenirken siber güvenlik standartları en üst seviyeye çıkarıldı. Platform yeni mimariyle beraber modüler, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir sistem altyapısına kavuştu.