NTV yayın akışı 5 Eylül Türkiye Çekya basketbol maçını takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye Çekya maçı NTV ekranlarında bugün saat 11.30'da yayınlanacak. İşte, NTV yayın akışı ve frekans bilgileri...
NTV CANLI İZLE (TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI İZLE)
NTV YAYIN AKIŞI (5 EYLÜL PERŞEMBE 2019)
09.00 Haber Merkezi
09.25 Geri Sayım
10.00 Haber Merkezi
10.45 Basketbol Dünya Kupası Özel
11.30 Türkiye-Çekya maçı
13.20 Basketbol Dünya Kupası Özel
14.00 Öğle Bülteni
14.30 Finans Kafe
15.35 Kupa Bülteni
16.00 Günün İçinden
19.00 Akşam Haberleri
20.00 Ana Haber
21.00 Yakın Plan
23.00 Gece Bülteni
NTV FREKANS BİLGİLERİ
NTV
Uydu Adı: Türksat 4A
Lokasyon: 42 ⁰ Doğu
Alış Frekansı: 12.015 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Hızı: 27.500 Ksym/s
FEC değeri: 5/6
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