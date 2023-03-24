Num Lock Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede Num Lock Tuşu Hangisi?

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Türkçeye Numara Kilidi ya da Sayı Kilidi olarak çevrilebilen Num Lock, tıpkı Caps Lock ya da Scroll Lock gibi bir kilit türüdür. Peki, Num Lock tuşu nerede? Klavyede Num Lock tuşu hangisi? Num Lock tuşu ile alakalı tüm detayları sizler için derledik. İşte, tüm ayrıntılar…

Num Lock Tuşu Nedir?

Num Lock; İngilizce bir tanımlama olan Number Lock ya da Numeric Lock ifadesinin kısaltılmasıyla elde edilmiştir ve bu tuş klavyelerimizde yer alan sayı kümelerinin kilidinin açılıp kapanmasını sağlamaktadır.

Klavyede Num Lock Tuşu Hangisi?

Kullanıcılar tarafından cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Num Lock tuşu nerede sorusudur. Num Lock tuşu klavyelerimizin sağ tarafından bulunan rakam kümesinin hemen üzerinde yer almaktadır.

Num Lock Ne İşe Yarar?

Klavyelerimizde yer alan Num Lock tuşu; klavyenin sağında yer alan sayı kümesinin aktif ya da pasif olmasını sağlamakla görevlendirilmiş olan bir komut tuşudur. Bu tuş ile sayı kümesi aktif hale getirildiğinde rakamlar yazılırken, pasif hale getirildiğinde ise yön tuşları gibi, bu tuşlara atanmış olan diğer görevler yerine getirilmektedir.

Yukarıda vermiş olduğumuz bilgiler ışığında, Num Lock ne işe yarar diye sorulduğunda, Num Lock tuşu; yön tuşları ile rakam tuşları arasında geçiş yapmaya yarar cevabı verilebilir. Klavyelerimizin sağında bulunan bu rakam kümesindeki tuşların iki farklı görevinin olmasının kökleri ise IBM firmasının geliştirdiği ilk klavye serisine dayanmaktadır.

IBM’in geliştirdiği bu ilk klavyelerde, bugün klavyelerimizin alt kısmında yer alan yön tuşları bulunmamaktaydı ve üreticiler de klavye üzerine ekstra tuş yerleştirmek yerine, rakam kümesi içindeki 2, 4, 6 ve 8 rakamlarına ikincil görev olarak yön tuşlarını eklediler. Bu iki fonksiyon arasında geçişi ağlamak içinde Num Lock tuşu adı verdikleri bir kilit sistemi geliştirdiler. İlerleyen yıllarda, bugün kullanmakta olduğumuz yön tuşları klavyelere eklenmiş olsa da Num Lock tuşu varlığını sürdürmeye devam etmiştir.

Num Lock tuşunun aktif ya da pasif olması durumunda etkilenen tuşlar ise şu şekilde görev yapmaktadır:

1 Rakamı: Num Lock açık iken 1 rakamını yazan bu tuş, Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise End tuşu görevini yerine getirir.

2 Rakamı: Num Lock açık iken 2 rakamını ifade eden bu tuş, Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise aşağı yön tuşu görevini yerine getirir.

3 Rakamı: Num Lok açık iken 3 rakamını veren bu tuş, Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise Page Down (Sayfayı Aşağı Kaydırma) komutunu yerine getirir.

4 Rakamı: Num Lock açık iken 4 rakamını veren bu tuş; Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise sol yön tuşu görevini yerine getirir.

5 Rakamı: Num Lock açık iken 5 rakamını veren bu tuş; Num Lock’un kapalı olduğu hallerde herhangi bir görevi bulunmamaktadır.

6 Rakamı: Num Lock açık iken 6 rakamını veren bu tuş; Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise sağ yön tuşu görevini yerine getirir.

7 Rakamı: Num Lock açık iken 7 rakamını veren bu tuş; Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise Home tuşu görevini yerine getirir.

8 Rakamı: Num Lock açık iken 8 rakamını veren bu tuş; Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise yukarı yön tuşu görevini yerine getirir.

9 Rakamı: Num Lock açık iken 9 rakamını veren bu tuş; Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise PAage Up (Sayfayı Yukarı Kaydırma) tuşu görevini yerine getirir.

0 Rakamı: Num Lock açık iken 0 rakamını veren bu tuş; Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise Insert tuşu görevini yerine getirir.

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