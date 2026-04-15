Numan Kurtulmuş: Ortadoğu'da kalıcı huzurun yolu iki devletli siyasi ufkun hayata geçirilmesini gerektirmektedir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu İkinci Toplantısı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, "Ortadoğu'da kalıcı huzurun ve istikrarın yolu, iki devletli siyasi ufkun temenni metinlerinden çıkıp artık hayata geçirilmesini gerektirmektedir. İlan edilen ateşkese rağmen Gazze'de insani yardım akışı ağır kısıtlamalara maruz kalmaya devam ediyor. 11 Ekim 2025'ten bu yana 757 Filistinli Gazze'de şehit edilmiştir. 2 bin 90 kişi de yaralanmış gazi olmuştur. "dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamındaki Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu İkinci Toplantısı’na katıldı. Foruma çok sayıda ülkeden kadın parlamenter de iştirak etti. Forumun açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş "Mesele artık sadece bir toprak gaspıyla sınırlı ihtilaf olmanın çok ötesindedir. Karşımıza bir halkı var olmaktan çıkarmaya yönelen sistematik bir tasfiye ve soykırım zihniyeti ve politikası uygulanmaktadır" dedi.

'SİYASAL MEŞRUİYETİN EN TEMEL MESELESİ HALİNE GELMİŞTİR'

Forumun açılış konuşması yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş "Filistin meselesiyle ilgili çok önemli gelişmeleri hep beraber yaşadık. Bunlardan birisi soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin saldırganlıklarına dur durak demeden devam etmesi; her ne kadar bir anlaşma yapılmış görünse de bu anlaşmaya bağlı kalmayarak yine anlaşmanın imzalandığı tarihten, Mısır'da yapılan anlaşmadan sonra da çok sayıda Filistinli masum kadın ve çocuğu öldürmeye devam etmiş olmasıdır. Filistin meselesi hepimizin kabul ettiği gibi sadece iki devlet arasında sınır ihtilafı değildir. Filistin meselesi bir coğrafi mesele hiç değildir. Filistin meselesi bunun da çok ötesinde; bugün artık insanlık, siyasal meşruiyet ve uluslararası hukuk sisteminin en temel meselesi haline gelmiştir" dedi.

'İKİ DEVLETLİ SİYASİ UFUK ARTIK HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Filistinlilere uygulanan şiddetin arttığına dikkat çeken Kurtulmuş, "Ortadoğu'da kalıcı huzurun ve istikrarın yolu, iki devletli siyasi ufkun temenni metinlerinden çıkıp artık hayata geçirilmesini gerektirmektedir. İlan edilen ateşkese rağmen Gazze'de insani yardım akışı ağır kısıtlamalara maruz kalmaya devam ediyor. 11 Ekim 2025'ten bu yana 757 Filistinli Gazze'de şehit edilmiştir. 2 bin 90 kişi de yaralanmış, gazi olmuştur. UNRWA dahil tüm insani yardım kuruluşları zor şartlar altında bırakılmıştır. Gazze Şeridi İsrail hükümeti ve parlamentosu kaynaklı düzenlemeler sebebiyle ciddi bir operasyonel kuşatma altındadır. Yardımların geçişi, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve sivil hayatın korunması ağır darbe almıştır. Tüm bağımsız kaynaklar insani geçiş hareketlerinin reddedildiğini ve sahadaki krizin daha da derinleştiğini teyit etmektedir. Öte yandan Gazze'deki bu insanlık dramının yanında Batı Şeria’da da Filistinlilere uygulanan şiddet artmakta, giderek daha da yüksek seviyelere ulaşmıştır. Doğu Kudüs’te süren oldu bittiler ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların haysiyetini zedeleyen müdahaleler işgal siyasetinin hukuksuz, pervasız pratiklerini tüm dünyaya göstermektedir. On yıllar boyunca ilk sefer Mescid-i Aksa bu Ramazan ayında ibadete kapatılmış ve Müslümanlar Ramazan ayında Bayram namazları dahil namazlarını Mescid-i Aksa'da eda edememişlerdir. Kudüs'te hem Müslümanların hem de Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik saldırılar ve oldu bittiler sistematik bir şekilde devam etmektedir. Mesele artık sadece bir toprak gaspıyla sınırlı ihtilaf olmanın çok ötesindedir. Karşımıza bir halkı var olmaktan çıkarmaya yönelen sistematik bir tasfiye ve soykırım zihniyeti ve politikası uygulanmaktadır" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN HAYATI GÖZARDI EDİLİYOR'

Kurtulmuş, İkili hukuku alışkanlık haline getiren Siyonist İsrail yönetiminin, yakın dönemde Filistinlilere yönelik idam cezası düzenlemesini parlamentolarında yasalaştırması ise hukuk kisvesi altında ayrımcı bir şiddet düzenini kurma arayışından başka hiçbirşey değildir. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine ikili bir hukuk sistemine müsaade edilemez, müsamaha edilemez. Aynı suçu işleyen Filistinliye idam cezası, aynı suçu işleyen İsrail vatandaşına ise başka bir ceza verilmesi insanlık tarihinde görülmemiş bir çifte standart, bir büyük garabettir. İnsan hakları uzmanları sözkonusu tasarının yaşam hakkını ihlal ettiği, adil yargılanma güvencelerini zayıflattığı ve Filistinliler aleyhine ayrımcı sonuçlar doğurduğu uyarısında bulunmaktadır. Hiçbir meclis çoğunluğu, buranın altını çiziyorum, hiçbir meclis çoğunluğu insan onurunu hedef alan bu tür tasarruflara asla ve asla meşruiyet kazandıramaz. Onun için Knesset'te hangi çoğunlukla karar alırlarsa alsınlar, bu karar gayrimeşrudur, gayriinsanidir ve uygulanamayacak olan bir karardır. Uzun süredir insanlık adına büyük bir mahçubiyet ve hatta öfkeyle şahitlik ettiğimiz manzara; uluslararası kurumlar ve kuralların, şimdi de onun ardından kavramlarının içinin boşaltıldığı bir çürüme haline şahit olmaktır. Orantılılık dendiğinde toplu cezalandırmalar, meşru müdafaa dendiğinde kalıcı işgaller kastediliyor. Sınır güvenliği dendiğinde ise çocukların hayatı ve ailelerin hayatı göz ardı ediliyor. Esasında sözcükler ve terminoloji bozulunca hukuk irtifa kaybediyor. Hukuksuzlukların hüküm sürdüğü uluslararası sistemde siyaset ise daha çok kuvvetin gölgesinde esir alınıyor" dedi.

'MAHKEMELERDE YARGILANARAK HESAP VERECEKLERDİR'

Kurtulmuş, "Herşeye rağmen yürekten inanıyorum ki; tablo ne kadar olumsuz olursa olsun Netanyahu ve Siyonist şebeke uluslararası mahkemelerde gerekli karşılığı bulacak ve inşallah insanlığın vicdanında yargılandığı gibi uluslararası mahkemelerde yargılanarak hesap vereceklerdir. Çünkü dünya ölçeğinde yükselen vicdani itirazın ve insanlık cephesinin küçümsenemeyecek bir ağırlığı ortaya çıkmaktadır. Üniversitelerde, şehir meydanlarında, sivil alanlarda, inanç topluluklarında, ulusal parlamentolarda yükselen her itiraz insanlık cephesini güçlendirmekte, Filistin meselesini küresel adaletin ana başlığı ve insanlık için bir turnusol kağıdı haline getirmektedir. Öte yandan ateşkesin gerçek hüviyetine kavuşturularak korunması, insani yardım hatlarının açılması, yeniden imar sürecinin emniyet altına alınması, çözümün gerçekçi bir takvimle desteklenmesi konusunda hiç şüphesiz daha cesur parlamenter bir eşgüdüme ihtiyaç olduğu da açıktır. Öte yandan Filistin'de gerçekleştirilecek anayasal yenilenme, temel yasaların güncellenmesi, ulusal birliğin sağlanması, temsil gücü yüksek seçimlerin hazırlanması ve kurumsal kapasitesinin tahkimi de herhalde en önemli meselelerimizden birisidir. Filistin halkının iradesini güçlendiren her adım dış baskıları boşa çıkaran stratejik bir değere sahip olacaktır" dedi.

'SONUNDA ÖZGÜR BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULACAKTIR'

Kurtulmuş konuşmasının sonunda, "Yasama kurumları olarak bizler, bu platforma destek veren parlamentolar, her alanda Filistin'e teknik destek vermeye, deneyim paylaşmaya, seçim mevzuatı, idari kapasite ve yeniden imar gibi mali çerçeve başlıklarında katkı sunmaya hazırız. Benim kanaatim; Filistin halkını tarihin dışına itmeye yönelik her türlü mesele tersyüz olacak ve her türlü hesap yarıda bırakılacaktır; çünkü ilelebet; nehirden denize kadar Filistin'in, özgür bir Filistin Devleti'nin kurulması için verilen bu mücadele mutlaka başarılı olacak ve sonunda özgür bir Filistin Devleti kurulacaktır. Adalet gecikse de soykırım ve zulüm düzeni asla ve asla uzun sürmeyecektir. Şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum; bugünler Netanyahu çetesi için iyi günlerdir. Onları bekleyen daha nice hesap verecekleri günlerin yakın bir zamanda gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum"dedi.