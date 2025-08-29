TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kurtulmuş "Önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacak. Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz. Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir. Bazı şehit aileleri, harp malulleri, gaziler, farklı güvenlik birimlerinden dinleyemediklerimizi önümüzdeki süreçte dinleyip taleplerini alacağız. Burada herkes komisyonun üyesi, teklifler geliyor, teklifler olgunlaşacak. Ama kararı verecek olan TBMM Genel Kuruludur" dedi.

Numan Kurtulmuş terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak, "Silah bırakma bir an evvel tamamlanmalı" ifadelerini kullandı.