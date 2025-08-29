Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Numan Kurtulmuş: Silah bırakma bir an evvel tamamlanmalı | Son dakika haberleri

        Numan Kurtulmuş: Silah bırakma bir an evvel tamamlanmalı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak, "Silah bırakma bir an evvel tamamlanmalı" ifadelerini kullandı. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 11:40 Güncelleme: 29.08.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Silah bırakma bir an evvel tamamlanmalı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir" dedi.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Kurtulmuş "Önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacak. Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz. Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir. Bazı şehit aileleri, harp malulleri, gaziler, farklı güvenlik birimlerinden dinleyemediklerimizi önümüzdeki süreçte dinleyip taleplerini alacağız. Burada herkes komisyonun üyesi, teklifler geliyor, teklifler olgunlaşacak. Ama kararı verecek olan TBMM Genel Kuruludur" dedi.

        Numan Kurtulmuş terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak, "Silah bırakma bir an evvel tamamlanmalı" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        13 yılın ardından yeniden başladı
        13 yılın ardından yeniden başladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Gram altın rekor kırdı
        Gram altın rekor kırdı
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        "Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak"
        "Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak"
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Derbi kaybetmeden gönderildi!
        Derbi kaybetmeden gönderildi!
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat