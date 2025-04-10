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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Nunn 3 yıl daha Panathinaikos'ta! - Basketbol Haberleri

        Nunn 3 yıl daha Panathinaikos'ta!

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, yıldız basketbolcu Kendrick Nunn'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:00 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:00
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        Nunn 3 yıl daha Panathinaikos'ta!
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        Türk başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD'li yıldız oyuncusu Kendrick Nunn'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

        Yunan kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyun kurucuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Panathinaikos AKTOR'un geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Nunn, bu sezon ise 20.8 sayı ortalamayla ligin en skorer oyuncusu durumunda bulunuyor.

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