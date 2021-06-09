Nur Fettahoğlu sokak tacizine dur diyor!

Bireyleri, toplumda güvenle yaşamaları için sokak tacizi konusunda bilinçlendiren "StandUp - Sokak Tacizine Karşı Dur" programı, sokak tacizini azaltmaya yardımcı olma hedefini sürdürüyor. L'Oréal Paris'in global olarak ele aldığı ve Türkiye'de de farkındalık yaratabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü StandUp programına Nur Fettahoğlu da katıldı. 5D eğitimi sonrasında aldığı bilgilerin öneminden bahseden Fettahoğlu, herkese bu eğitimi almaları konusunda çağrıda bulundu.

Nur Fettahoğlu, sokak tacizinin toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Tacizin özellikle kadınların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olduğunu biliyoruz. Bu konuda bilinçlenmek ve bilinçlendirmek hem önemli hem de çok gerekli bir adım. Üstelik sadece kadınlar değil, erkekler de sokak tacizine maruz kalıyor. Bu nedenle bu konuda bilinçlenmek ve eğitim almak çok önemli. Sokak tacizindeki en büyük problemlerden biri, insanların böyle bir durumda ne yapacaklarını bilmedikleri için sessiz kalmaları. Bu yüzden hem ülkemizde hem de dünyada ne yazık ki çözülemeyen bir sorun olarak ele alınıyor. StandUp 5D eğitimi ile sokak tacizine karşı durmak için geliştirilmiş pratik ve güvenli yöntemleri anlatarak bu sorunun en temel sebebini çözmeyi hedefliyor. Bu konuda büyük kitlelere hitap ederek farkındalık uyandırmak, büyük değişimlerin kapısını aralayacaktır" şeklinde konuştu.