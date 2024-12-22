Nur Sürer, Ozan Bilen ile 35 yıl sonra yeniden bir arada

Usta oyuncu Nur Sürer, 35 yıl önce oynadığı 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filminin çocuk oyuncusu Ozan Bilen ile bir araya geldi.

Ozan Bilen ile olan fotoğrafını sosyal medyada yayımlayan Nur Sürer; "Yıllar yıllar sonra Ozan Bilen’le 'Uçurtmayı Vurmasınlar'ı izledik" ifadelerini kullandı.

'UÇURTMAYI VURMASINLAR' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kadınlar hapishanesindeki bir mahkumun oğlu olan Barış (Ozan Bilen), annesinin cezası sebebiyle hapishanede yaşamaktadır. Henüz algılayamadığı garip bir dünyanın içinde, her yanı soğuk ve sağır duvarlarla çevrili bir hapishane avlusunda gökyüzünü ve özgürlük uçurtmalarını gözlemektedir.