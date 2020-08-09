Hande Ataizi ve Nurgül Yeşilçay'ın da yer aldığı 'Melekler Adası' adlı dizide rol alan Uluç hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Nurgül Uluç'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Elazığ'a gönderildi.

Bir çocuk annesi Nurgül Uluç, 'Korkuyorum Anne' adlı film ve çok sayıda tiyatro oyununda rol almıştı.

NURGÜL ULUÇ KİMDİR?



6 Mart 1971 tarihinde doğan Nurgül Uluç 49 yaşında vefa etti. Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı. Aynı zamanda dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Uluç, 2005 yılında düzenlenen Garanti Mini Bank 2. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali‘nde bir ilki gerçekleştirmişti. Oyuncu, 3-5 ile 6-9 yaş çocuk gruplarına yapılan film gösterimleri sırasında, Masalcı Abla kimliği ile filmlerin anlatımlarını üstlenmişti ve bir çocuk annesiydi.