Nurgül Yeşilçay'dan, esprili doğum günü kutlaması

Nurgül Yeşilçay, 49'uncu yaşına girdi. Oyuncu, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla kutladı.

49 yaşında olduğuna inanmayan ve kendini 18 yaşında hisseden arkadaşlarıyla birlikte bir paylaşım yapan Yeşilçay, "Tabii tabii, kesin öyledir! Doğum günü mumumu bu sene gençler için üflüyorum. Umut dolu yıllarımız olsun" ifadelerini kullandı.