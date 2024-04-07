Nuri Alço'nun eşinden açıklama: Yoğun bakım süreci devam ediyor
Türk sinemasının 'kötü adam' rollerinde oynayan iyi kalpli aktörü Nuri Alço, beyin kanaması geçirmişti. Burcu Alço, eşinin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini ifade ederek yeni açıklamalarda bulundu
Filmlerde canlandırdığı 'Kötü adam' karakterleriyle hafızalara kazınan iyi kalpli usta oyuncu Nuri Alço, dün hayranlarını korkuttu.
Bayram için gittiği memleketi Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülmüştü. Yapılan ilk muayenede usta sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.
Hastane yönetimi, bulantı ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye gelen Nuri Alço’nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı; "Sanatçı Nuri Alço, Eskişehir hastanemize, bulantı ve halsizlik şikâyetleriyle başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır."
"NURİ TANIDIĞIM EN GÜÇLÜ ADAMDIR"
Ardından Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da şu ifadeleri kullanmıştı; "Eşimin sağlık durumu hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla arayan soran var, geri dönüş yapamıyorum. Eşimin beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim onu benim, ailemizin, sevdiklerinin başından eksik etmesin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum."
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA
Tüm bunların ardından usta oyuncunun eşi Burcu Alço'dan yeni bir açıklama daha geldi. Eşinin yoğun bakımındaki sürecinin devam ettiğini ifade eden Burcu Alço, "Sayın bakanımız Fahrettin Koca, Eskişehir Acıbadem Hastanesi doktorlarımız, İstanbul Kardiyoloji Dr. Murat Şener ile birlikte verilmiş olunan karar ile eşim Nuri Alço'nun Eskişehir Hastanesi'ne sevki uygun görüldü. Yoğun bakım süreci devam etmektedir" dedi.