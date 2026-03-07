Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Bu tarz maçları kazanmak çok değerli - Rams Başakşehir Haberleri

        Nuri Şahin: Bu tarz maçları kazanmak çok değerli

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Göztepe'yi mağlup edip ligde 5. sıraya yükselmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tarz maçları kazanmak çok değerli" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 20:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu tarz maçları kazanmak çok değerli"

        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.

        "YOLUMUZ DAHA UZUN"

        Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim için çok çok önemli ve değerli bir galibiyet. Direkt rakibimize karşı oynadık. Maçtan önce maçın ritmini belirlememiz gerektiğini söylemiştim. İlk 15-20 dakika hatta golü bulana kadar maçın ritmini biz belirledik ama ondan sonra Göztepe'nin istediği oyuna döndü. O oyunu herkesten daha iyi oynayabilen bir takım. Biz ne yazık ki ayak uydurduk oyunlarına. Yine de ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle, kalitemizle çok güzel bir golle maçı kazanmayı bildik. Bu tarz maçları kazanmak çok değerli. Ayrıca sonradan oyuna giren tüm oyuncularım; Hamza, Onur, Ergun, Ivan (Brnic), Miguel (Crespo), Kazım. Müthiş girdiler oyuna. Bizim için çok çok önemli ve değerli. Onları da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Yolumuz daha uzun. Daha 9 hafta var ama büyük ve önemli bir adım attığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        "BU TARZ MAÇLARI KAZANMAK ÇOK DEĞERLİ"

        Turuncu-lacivertlilerin, Göztepe’yi mağlup ederek ligde 5. sıraya yükselmesini değerlendiren Şahin, "Sadece Göztepe değil, bizim daha 9 tane maçımız var. Tabii bugün kaybettiğin takdirde 6 puan fark olacaktı. O yüzden çok değerli bugünkü galibiyet. Gittiğimiz yönün doğru yön olduğunu düşünüyorum. Bu tarz maçları kazanmayı da bilmek çok önemliydi. Yarış devam ediyor her takım için nasıl devam ediyorsa bizim için de devam ediyor. Ama ikili averaj var biliyorsunuz. Göztepe'ye orada kaybettik, bugün kazandık çok şükür. Bunların hepsi son haftalarda değerli olacak. O yüzden bu maçı ligin kritik bir galibiyeti olarak görebiliriz. Operi zaten biraz hassasiyeti vardı maçtan önce. Ama maçta takımla beraber olmak istedi. Kazım da son 3-4 gündür hastaydı o yüzden onunla başlayamadık. Olmaması gereken her şey oldu. Hem Kazım'ı biraz riske attık hem de Operi’yi riske atmış olduk. Ama elimizde çok oyuncu var. Kazım olmayacak ama Operi inşallah olur. Olmazsa da Festy (Obesele) var, Onur var, Ömer Ali var. Son haftalarda yaptığımız gibi Festi de yavaş yavaş işin içine daha fazla girmeye başlıyor. O yüzden çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 1-2 haftalık bu şekilde ilerleyebiliriz" diye konuştu.

