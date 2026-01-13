Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Galibiyet mutlu etti ama oyundan memnun değilim - Futbol Haberleri

        Nuri Şahin: Galibiyet mutlu etti ama oyundan memnun değilim

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı Boluspor'u 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, "Galip geldiğimiz için mutluyum ama oynanan oyundan memnun değilim" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 18:36 Güncelleme: 13.01.2026 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galibiyet mutlu etti ama oyundan memnun değilim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 2. haftasında Boluspor'u 2-1 yenen Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, galibiyeti değerlendirdi.

        Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "GALİBİYET MUTLU ETTİ AMA OYUNDAN MEMNUN DEĞİLİM"

        Boluspor karşısında zorlandıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Galip geldiğimiz için mutluyum ama oynanan oyundan memnun değilim. Oyuncuların çabasından ve profesyonelliğinden memnunum. Bende kredileri çok fazla. Bu maçta da birini kullandılar." diye konuştu.

        Devre arasında Antalya'da yaptıkları kampın verimli geçtiğini aktaran Nuri Şahin, "İlk kez uzun süre beraber kaldık. Yüklememizi yaptık. Oyuncular maç oynayarak açılacak. Lig ve Türkiye Kupası bizim için aynı önemde. Ligde yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Hedeflerimizi sonuna kadar zorlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sancaktepe'de çöp konteyneri otomobilin üzerine düştü

        Sancaktepe'de ekipler yer altı çöp konteynerindeki çöpleri almak için konteyneri vince bağladı. Konteyner kaldırıldığı sırada koparak park halindeki otomobilin üzerine düştü.Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Protestoya devam edin
        Trump: Protestoya devam edin
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"