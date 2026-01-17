Nuri Şahin: Ligde kolay maç yok

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren 37 yaşındaki teknik adam, "Çok değerli bir galibiyet. Ligde kolay maç olmadığının ispatı. Çok iyi oynadığımız bir ilk yarı. Belki geldiğimizden beri en iyi oyunlarımızdan biri. Eksik olan tek şey ikinci goldü. İkinci devrede de ikinci golü bulamadık. Fatih Karagümrük'ün çok kaybedecek bir şeyi yok. Risk aldılar. Atamayana atarlar tabiri caizse öyle oldu. Takımımın 1-1'den sonraki oyununu da çok beğendim. Sabırlı top çevirdik ve pozisyonlar ürettik. Neticede Ömer Ali'nin müthiş golüyle kazandık. Bu şekilde galip gelmek çok değerli." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de üst üste 3'üncü, son 5 maçta da 4'üncü galibiyetlerini aldıklarının hatırlatılması üzerine Nuri Şahin, "Üst üste galibiyetler çok değerli çünkü süreci hızlandırıyor. Oyununa daha çok güveniyorsun. Oyunculara ilk geldiğimde 'Biraz zorlanacağız ama oyunumuz oturunca bizim için değerli olacak' diye söylemiştim. Onlar da bunu görüyor. Ömer Ali benim için çok değerli. Kulübün hafızasından birisi. Müthiş bir profesyonel. Benimle orta sahada büyük ihtimalle oynamaz ama sol ve sağ bekte de bize yardımcı oldu. Haftalardır oynadığı iyi oyunu bugün golüyle taçlandırdı. Onun için çok mutluyum." diye konuştu.