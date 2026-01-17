Habertürk
        Nuri Şahin: Ligde kolay maç yok - Rams Başakşehir Haberleri

        Nuri Şahin: Ligde kolay maç yok

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 20:14 Güncelleme: 17.01.2026 - 20:33
        "Ligde kolay maç yok"
        RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Galibiyet dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren 37 yaşındaki teknik adam, "Çok değerli bir galibiyet. Ligde kolay maç olmadığının ispatı. Çok iyi oynadığımız bir ilk yarı. Belki geldiğimizden beri en iyi oyunlarımızdan biri. Eksik olan tek şey ikinci goldü. İkinci devrede de ikinci golü bulamadık. Fatih Karagümrük'ün çok kaybedecek bir şeyi yok. Risk aldılar. Atamayana atarlar tabiri caizse öyle oldu. Takımımın 1-1'den sonraki oyununu da çok beğendim. Sabırlı top çevirdik ve pozisyonlar ürettik. Neticede Ömer Ali'nin müthiş golüyle kazandık. Bu şekilde galip gelmek çok değerli." ifadelerini kullandı.

        Başakşehir'den üst üste 3. galibiyet!
        Başakşehir'den üst üste 3. galibiyet! Haberi Görüntüle

        Süper Lig'de üst üste 3'üncü, son 5 maçta da 4'üncü galibiyetlerini aldıklarının hatırlatılması üzerine Nuri Şahin, "Üst üste galibiyetler çok değerli çünkü süreci hızlandırıyor. Oyununa daha çok güveniyorsun. Oyunculara ilk geldiğimde 'Biraz zorlanacağız ama oyunumuz oturunca bizim için değerli olacak' diye söylemiştim. Onlar da bunu görüyor. Ömer Ali benim için çok değerli. Kulübün hafızasından birisi. Müthiş bir profesyonel. Benimle orta sahada büyük ihtimalle oynamaz ama sol ve sağ bekte de bize yardımcı oldu. Haftalardır oynadığı iyi oyunu bugün golüyle taçlandırdı. Onun için çok mutluyum." diye konuştu.

        Bu sezon ligde 13. golünü kaydeden Özbek futbolcu Eldor Shomurodov'a dair görüşlerini de paylaşan Şahin, "Eldor Shomurodov'un gol kralı olup olmaması benim için önemli değil. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşırsak ve Eldor gol kralı olursa çok mutlu olurum. Ancak benim için en önemlisi takımın oyunu ve Eldor'un bize kattıkları. Gollerin geleceğini biliyorum ama Eldor'un bize topsuz anlamda yardımı da önemli. Karakterli ve güzel bir insan. Eldor, çok kolay yönetilecek bir oyuncu. Gerçek bir yıldız. Gerçek yıldız olmayanlar çok zor yönetilir." değerlendirmesinde bulundu.

