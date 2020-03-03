Nürnberg, Fenerbahçe'den kiraladığı Michael Frey'in bonservisini almak istiyor... Sezon başında Bundesliga 2 ekibine giden Frey için kulübü sportif direktörü Robert Palikuca açıklamalarda bulundu.

Palicuka, İsviçreli oyuncuyla ilgili şunları söyledi:

"Michael Frey'i bonservisiyle satın almak istiyoruz. Bilindiği gibi en az 3 milyon euro ödeme yapmamız gerekiyor. Fakat Frey'i isteyen tek kulüp biz değiliz. Fenerbahçe ile görüşen birkaç kulüp daha var."

FREY: ÇOK MUTLUYUM

Konuyla ilgili konuşan Frey, "Nürnberg'te taraftarlar, teknik ekip ve futbolculardan beni seviyor. Her gün antrenmana zevkle gidiyorum. Burayı gelme kararım yüzde 100 doğruydu. Çok mutluyum. Sezon sonunu konuşmak için erken. Burada yıllarca oynamayı hayal ediyorum. Ancak her şey benim elimde değil" dedi.