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Nurseli İdiz: Bu resmen cinsiyet ayrımcılığıdır!

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdiz, sektörde kadın oyuncuların erkek oyunculara göre daha az kazanmasıyla ilgili, "Bu resmen cinsiyet ayrımcılığıdır" ifadelerini kullandı

Nurseli İdiz, Meryem Uzerli
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir süredir göz önünde bulunmayan oyuncu Nurseli İdiz, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden İdiz, tiyatro oyunlarının devam ettiğini söyleyerek, "Çok iyiyim her şey yolunda. Oyunumuz devam ediyor, turneler devam ediyor. Bedava seyahat yapıyoruz, geziyoruz. Üstüne para kazanıyoruz daha ne olsun" dedi.

"BU RESMEN CİNSİYET AYRIMCILIDIR!"

Eski zamanlara göre şimdiki oyuncuların ekonomik anlamda iyi olduklarını söyleyen oyuncuya gazeteciler, geçtiğimiz günlerde Meryem Uzerli'nin, "Şimdiki zamanda kadın oyuncular, erkek oyunculardan daha az ücret alıyor" açıklamalarının hatırlatılması üzerine, Nurseli İdiz, "Meryem Uzerli çok doğru söylemiş. Bu resmen cinsiyet ayrımcılığıdır. Aynı başrolü paylaşıyorlar, biri iki katını alıyor bu yanlış bence de" ifadelerini kullandı.

İdiz, gazetecilere teşekkür ederek cadde de bulunan bir butiğe girdi.

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