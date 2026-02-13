Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nurseli İdiz'e evinde müdahale edildi - Magazin haberleri

        Nurseli İdiz'e evinde müdahale edildi

        Nurseli İdiz, kısa süreli kalp ritim bozukluğu yaşadığını açıkladı. Evinde müdahale edilen oyuncu, ciddi bir sorun olmadığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 20:08 Güncelleme: 13.02.2026 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde müdahale edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar üzerine gözler oyuncuya çevrildi. İdiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Kısa süreli bir kalp ritim bozukluğu yaşadığını belirten oyuncu, durumunun ciddi olmadığını vurguladı. Türkiye turnesi kapsamında şehir şehir dolaştıklarını ve yoğun tempo nedeniyle yorgunluk oluştuğunu ifade eden İdiz, gerekli müdahalenin evinde doktoru tarafından yapıldığını açıkladı.

        REKLAM

        Oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim, evimdeyim dinleniyorum. Hastanede değilim. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için, oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı, ciddi bir sorun yoktur. 2 gün dinlenip kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Arayan soran tüm arkadaşlara, dostlara ve basın mensubu arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        OnlyFans' platformunda müstehcen içerik paylaşanlara operasyon: 16 gözaltı

        İstanbul'da, Türkiye'de mahkeme kararıyla erişime engellenen OnlyFans platfornuna IP adresi değişikliği ile farklı ülkeler üzerinden erişim sağlayıp müstehcen içerik paylaşanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el ko...
        #Nurseli İdiz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Asfalttan balık topladılar
        Asfalttan balık topladılar
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"