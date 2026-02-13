Nurseli İdiz'e evinde müdahale edildi

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar üzerine gözler oyuncuya çevrildi. İdiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kısa süreli bir kalp ritim bozukluğu yaşadığını belirten oyuncu, durumunun ciddi olmadığını vurguladı. Türkiye turnesi kapsamında şehir şehir dolaştıklarını ve yoğun tempo nedeniyle yorgunluk oluştuğunu ifade eden İdiz, gerekli müdahalenin evinde doktoru tarafından yapıldığını açıkladı.

Oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim, evimdeyim dinleniyorum. Hastanede değilim. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için, oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı, ciddi bir sorun yoktur. 2 gün dinlenip kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Arayan soran tüm arkadaşlara, dostlara ve basın mensubu arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto