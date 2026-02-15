Nurseli İdiz: Ya kalp krizi geçirtiyorsunuz ya da öldürüyorsunuz

Geçtiğimiz günlerde kısa süreli bir sağlık sorunu yaşayan Nurseli İdiz, ritim bozukluğu yaşamıştı. Hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialara kısa süreli bir kalp ritim bozukluğu yaşadığını belirten Nurseli İdiz, sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.

"NORMAL HAYATA GEÇTİK"

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda şu ifadelere yer verdi: "Bugün çok daha iyiyim. Arkadaşlar kalp krizi falan geçirmedim. Allah korusun... Öyle olsa hastanede yatıyor olurdum. Bende zaman zaman hem panik atak hem de aritmi (kalp ritim bozukluğu) oluyor. Biraz tansiyonum fırladı. Gelip kontrol etti arkadaşlar, çok şükür iyiyim. Tekrar normal hayata geçtik. Çok şükür. Yani ya kalp krizi geçirtiyorsunuz adama ya öldürüyorsunuz. Sağ olun eksik olmayın. Bir de takdir edersiniz ki belli bir yaştan sonra tansiyon sorunuydu filan bunlar çıkıyor arada bir de hani. Arkadaşlar 30 yaşında değiliz artık."