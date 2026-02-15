Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nurseli İdiz: Ya kalp krizi geçirtiyorsunuz ya da öldürüyorsunuz

        Nurseli İdiz: Ya kalp krizi geçirtiyorsunuz ya da öldürüyorsunuz

        Kısa süreli ritim bozukluğu yaşayan Nurseli İdiz, sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu; "Bende hem panik atak hem de aritmi oluyor zaman zaman. Biraz tansiyonum fırladı. Yani ya kalp krizi geçirtiyorsunuz adama ya öldürüyorsunuz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 15:58 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nurseli İdiz'den açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Geçtiğimiz günlerde kısa süreli bir sağlık sorunu yaşayan Nurseli İdiz, ritim bozukluğu yaşamıştı. Hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialara kısa süreli bir kalp ritim bozukluğu yaşadığını belirten Nurseli İdiz, sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.

        "NORMAL HAYATA GEÇTİK"

        Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda şu ifadelere yer verdi: "Bugün çok daha iyiyim. Arkadaşlar kalp krizi falan geçirmedim. Allah korusun... Öyle olsa hastanede yatıyor olurdum. Bende zaman zaman hem panik atak hem de aritmi (kalp ritim bozukluğu) oluyor. Biraz tansiyonum fırladı. Gelip kontrol etti arkadaşlar, çok şükür iyiyim. Tekrar normal hayata geçtik. Çok şükür. Yani ya kalp krizi geçirtiyorsunuz adama ya öldürüyorsunuz. Sağ olun eksik olmayın. Bir de takdir edersiniz ki belli bir yaştan sonra tansiyon sorunuydu filan bunlar çıkıyor arada bir de hani. Arkadaşlar 30 yaşında değiliz artık."

        Evinde müdahale edildi
        Evinde müdahale edildi
        ÖNERİLEN VİDEO

        Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında silahla tehdit etti

        Malatya'da birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında silahla tehdit etti; o anlar kamerada. (DHA)

        #Nurseli İdiz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?