Küresel bir fenomen haline dönüşen et lokantası zinciri Nusr-Et'in 3 ortağı Nusret Gökçe, Ferit Şahenk ve Mithat Erdem zincirdeki paylarının bir kısmını satmaya hazırlanıyor. Bloomberg News'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre 3 ortak ayrı ayrı veya toplu bir hisse satışını değerlendiriyor.

Haberde tam olarak ne miktarda bir hisse satışı olacağı belirtilmezken 3 ortağın satışıyla sadece Nusr-Et zincirinin değerinin 1 milyar doları bulabileceği belirtildi. Bloomberg'in yine konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre Nusr-Et'in faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) bu yıl 70 milyon doları bulması bekleniyor.

GEÇEN YIL PAY SATMIŞTI

2010 yılında kurulan Nusr-Et'te Nusret Gökçe ve Mithat Erdem'in toplam yüzde 49 oranında hissesi bulunuyor. Kalan yüzde 51'i ise Şahenk'in büyük ortağı olduğu D.Ream Group'a ait.

Dogus Holding geçtiğimiz yıl D.Ream Group'un yüzde 17'sini Singapur merkezli yatırım firması Temasek ve Londra merkezli Metric Capital Partners'a 200 milyon dolar bedelle satmıştı.