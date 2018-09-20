Nusret’in başında yeni bir dert var

Marco Rubio demişken… Trump’ın yerine Cumhuriyetçiler’in başkan adayı olarak yarışan ama kaybeden Florida senatörü şimdi de diline Nusret’i doladı. Venezüela’nın diktatörü Maduro’yu lokantasında ağırlamasını eleştirdi, “milli gururumuz” kasaptan “weirdo” (garip yaratık, karşılığı) diye bahsetti.

ABD’de, özellikle de Venezüellalı göçmenlerin bulunduğu Miami’de iş yapmaya çalışan Nusret’in Maduro’yu ağırlayıp sosyal medyada parlatması başını ağrıtacaktı kuşkusuz. Sonuçta kendi halkı günde bir öğünle yetiniyor, fakirlik içinde, lider ise sefa sürüyor. Rubio da kendi seçim bölgesinin hassasiyetlerini gündeme getirdiği için konuyu uzatıyor. Hatta Nusret’in lokantasının telefonunu bile verdi ki seçmenler arayıp tepki göstersin. PR’a bu kadar para harcayan bizim kasap büyük bir halkla ilişkiler felaketiyle karşı karşıya şimdi.

Ama beğenin beğenmeyin, bir yandan da devlet başkanı Maduro ve sonuçta Nusret’in konuğu. Lokantasına gitmiş, sahibinin ne yapması gerekiyor? “Hayır size hizmet vermeyeceğim” demesi mi? Bu da biraz tuhaf olurdu. Dahası, Maduro da Nusret’e et yemeğe değil o şovu izlemeye gidiyor. Uyduruk tuz şovunu yapmasa, kendisi görünmese müşteriye haksızlık olur. Ajda Pekkan konserine girip Ajda Pekkan’ı sahnede görmemek gibi bir şey Nusret’in lokantasında Nusret’ten tuz hareketini izlememek.

TUHAF BİR İKİLEM BU…

Miami’de tepki toplayacağı kesin Nusret’in. Ama belki politik bilinci biraz yerinde olsaydı Maduro’yu ağırlamasını sosyal medyadan şova dönüştürmez, “Size hizmet etmek bir onur benim için” diye İngilizce yorum yazmazdı… Maduro sessizce gelip, sessizce gitseydi keşke… Nusret de onu sessizce ağırlasaydı. Öte yandan, reklamın iyisi kötü olmazsa… Nusret sonuçta Amerikan siyasetinde bile tartışılıyor. Türkiye bu kadar tanınan bir başka marka daha çıkarmamıştı.

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