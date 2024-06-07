Nusret vergi rekortmeni oldu
Ünlü şef ve işletmeci Nusret Gökçe, vergi rekortmeni olduğunu duyurdu
Sosyal medyadaki videolarıyla ve zincir restoranlarıyla dünya çapında tanınan şef Nusret Gökçe vergi rekortmeni oldu.
Nusret, vergi rekortmenleri listesinde ilk 100'e girdi.
Nusret Gökçe; "2020-2022 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde ilk 100’e girmenin gururunu yaşıyoruz. Alın teri. 7/24 ülkemiz için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödül sadece benim değil tüm Nusr-Et ailesinin emeğinin karşılığıdır" dedi.