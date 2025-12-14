Nvidia, Çin'den gelen yoğun talep nedeniyle H200 AI çip üretimini artırmayı değerlendiriyor
Nvidia, ABD Başkanı Trump'ın ihracat izni açıklamasının ardından Çin'den gelen güçlü talep üzerine H200 AI çiplerinin üretim kapasitesini artırmayı düşünüyor. Ancak Çin hükümetinin onayı ve yerli çip endüstrisini koruma kaygıları belirsizlik yaratıyor.
Yarı iletken devi Nvidia, Çin pazarından gelen yoğun talep nedeniyle güçlü AI çiplerinden H200'ün üretimini genişletmeyi değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklar, şirketin mevcut üretim seviyesini aşan siparişler aldığını ve ek kapasite eklemeyi düşündüğünü belirtti. Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın H200 çiplerinin Çin'e %25 ücret karşılığı ihracatına izin vermesinin ardından geldi. Alibaba ve ByteDance gibi Çinli teknoloji devleri, büyük miktarda H200 siparişi vermek için Nvidia ile görüşüyor. Ancak Çin hükümeti henüz ithalata onay vermedi ve acil toplantılar düzenliyor.
ÇİN TALEBİ REKOR SEVİYEDE
Çinli şirketlerin H200'e ilgisi, çipin Hopper neslinin en hızlı AI işlemcisi olmasından kaynaklanıyor. Talep öyle yüksek ki Nvidia ek üretim kapasitesi eklemeye eğilimli. Şirket, müşterilere tedarik durumu hakkında bilgi verdi ancak rakam paylaşmadı. Reuters'in haberine göre, Nvidia sözcüsü, "Çin'deki lisanslı satışlar ABD müşterilerini etkilemeyecek" dedi. H200, TSMC'nin 4nm süreciyle üretiliyor ve geçen yıl kitlesel dağıtıma başladı.
TRUMP'IN İHRACAT KARARI
Trump'ın kararı, Nvidia'nın ikinci en hızlı çipi H200'ü Çin'e açıyor ancak %25 ücret getiriyor. Üretim şu anda sınırlı çünkü Nvidia Blackwell ve Rubin serilerine odaklanmış. Çinli müşteriler tedarik netliği için Nvidia'ya başvuruyor.
ÇİN'İN ENDİŞELERİ VE KARAR SÜRECİ
Çin hükümeti ithalata onay vermedi. Acil toplantılarda, H200 alımlarının belirli oranda yerli çiplerle birleştirilmesi önerildi. Çin yerli AI endüstrisini teşvik ediyor; yerli çipler henüz H200 seviyesinde değil. White Oak Capital Partners yatırım direktörü Nori Chiou, H200'ün yerli rakiplerden 2-3 kat güçlü olduğunu belirtti ve müşterilerin kısıtlamaların gevşetilmesi için lobi yaptığını ekledi. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yorum yapmadı.
YERLİ ÜRETİM KAPASİTESİ YETERSİZ KALIYOR
Nvidia için kapasite artışı zor; şirket Rubin geçişi yaparken TSMC'nin sınırlı kapasitesini Google gibi rakiplerle paylaşıyor. Çin talebi, H20'den yaklaşık 6 kat güçlü H200'e yöneliyor çünkü yerli üretim kapasitesi yetersiz kalıyor.
Bu gelişmeler, küresel AI çip pazarındaki gerilimi ve rekabeti ortaya koyuyor. Talep devam ederse üretim artışı kaçınılmaz olabilir, ancak her şey Çin hükümetinin onayına bağlı.