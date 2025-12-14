Nvidia, Çin'den gelen yoğun talep nedeniyle H200 AI çip üretimini artırmayı değerlendiriyor

Yarı iletken devi Nvidia, Çin pazarından gelen yoğun talep nedeniyle güçlü AI çiplerinden H200'ün üretimini genişletmeyi değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklar, şirketin mevcut üretim seviyesini aşan siparişler aldığını ve ek kapasite eklemeyi düşündüğünü belirtti. Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın H200 çiplerinin Çin'e %25 ücret karşılığı ihracatına izin vermesinin ardından geldi. Alibaba ve ByteDance gibi Çinli teknoloji devleri, büyük miktarda H200 siparişi vermek için Nvidia ile görüşüyor. Ancak Çin hükümeti henüz ithalata onay vermedi ve acil toplantılar düzenliyor.

ÇİN TALEBİ REKOR SEVİYEDE

Çinli şirketlerin H200'e ilgisi, çipin Hopper neslinin en hızlı AI işlemcisi olmasından kaynaklanıyor. Talep öyle yüksek ki Nvidia ek üretim kapasitesi eklemeye eğilimli. Şirket, müşterilere tedarik durumu hakkında bilgi verdi ancak rakam paylaşmadı. Reuters'in haberine göre, Nvidia sözcüsü, "Çin'deki lisanslı satışlar ABD müşterilerini etkilemeyecek" dedi. H200, TSMC'nin 4nm süreciyle üretiliyor ve geçen yıl kitlesel dağıtıma başladı.

TRUMP'IN İHRACAT KARARI

Trump'ın kararı, Nvidia'nın ikinci en hızlı çipi H200'ü Çin'e açıyor ancak %25 ücret getiriyor. Üretim şu anda sınırlı çünkü Nvidia Blackwell ve Rubin serilerine odaklanmış. Çinli müşteriler tedarik netliği için Nvidia'ya başvuruyor.