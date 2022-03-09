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NYT, gazetecilerini Rusya'dan çekiyor

ABD'nin New York Times (NYT) gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yürürlüğe soktuğu sansür yasası nedeniyle gazetecilerini Rusya'dan çekme kararı aldığını açıkladı

NYT, gazetecilerini Rusya'dan çekiyor
AA

NYT'den yapılan açıklamada, güvenlik endişeleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kabul ettiği yeni sert sansür yasası nedeniyle gazetecilerin ülkeden geçici olarak çektiği belirtildi.

Gazetenin kararı, BBC, CNN, Bloomberg News gibi bazı medya kuruluşlarının Rusya'nın saldırılarını haber yapmaları durumunda yargılanma tehdidi nedeniyle artık Rusya'dan haber yayınlamayacaklarını belirtmesinin ardından geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı eylemlerini tanımlamak için "savaş" ve "işgal" gibi kelimeler kullanan gazetecileri 15 yıla kadar hapisle tehdit eden bir yasayı imzalamıştı.

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