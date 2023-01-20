Camide abdest alıyordu! 9 bin dolar böyle çalındı!

HIRSIZIN 20 SUÇ KAYDI ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre incelemeler sonucunda hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüleri bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerdeki kişinin daha önce de benzer suçlardan 20 kaydı bulunan Mustafa A. (59) olduğunu tespit etti.