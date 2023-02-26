Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Çalışma ortaya koydu! Dört gün çalışmak sağlığı olumlu yönde etkiliyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, çalışma gün sayısının haftada dört güne indirilmesi, çalışanların daha sağlıklı ve mutlu hissetmesini sağlarken, araştırmaya katılan şirketler arasında pilot dönem boyunca gelir de ortalama yüzde 1 oranında kar elde etti

Çalışma ortaya koydu! Dört gün çalışmak sağlığı olumlu yönde etkiliyor
HABERTURK.COM

Yeni yayınlanan büyük bir rapora göre, haftada dört gün çalışmak, kaygı ve stresi azaltmaktan daha iyi uyku ve egzersiz için daha fazla zaman sağlamaya kadar birçok yönden çalışanların sağlığını iyileştiriyor.

Time'da yer alan habere göre, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde sosyal bilimler profesörü olan ve çalışmanın psikolojik refah üzerindeki etkilerini inceleyen raporun yazarlarından Brendan Burchell, "Akademik şüpheciliğimize rağmen bu gerçekten olumlu bir sonuç oldu" dedi.

2 BİN 900 ÇALIŞANIN DENEYİMLERİ İNCELENDİ

Rapor, Haziran-Aralık 2022 tarihleri arasında daha kısa çalışma haftalarını pilot olarak uygulayan 61 şirketin ve toplamda yaklaşık 2 bin 900 çalışanın deneyimlerini özetleyerek daha az çalışmanın yaşam tarzı ve sağlık açısından faydaları üzerine yapılan önceki çalışmalara dayanıyor.

4 Day Week Global ve 4 Day Week Campaign ve işyeri araştırma grubu Autonomy ile Boston College ve Cambridge Üniversitesi'nden Burchell'in de aralarında bulunduğu araştırmacılar, katılımcı görüşmeleri, veri toplama ve analiz süreçlerini yönetti.

Çoğunluğu Birleşik Krallık merkezli olan araştırmaya katılan şirketler, ücret kesintisi yapmadan çalışma saatlerini azalttıkları sürece programlarını istedikleri gibi belirlemekte özgürdü.

İŞTE ARAŞTIRMADA ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Şirketlerin yarısından fazlası tüm çalışanlarına pazartesi ya da cuma günü izin verirken, diğerleri kademeli programlar ya da hafta boyunca daha kısa günler gibi çözümler sundu. Altı aylık pilot dönem boyunca, çalışanların ortalama haftalık çalışma saati 38'den 34'e düştü.

Dört günlük çalışmanın, birçok çalışan için daha iyi bir sağlık anlamına geldiği ifade edildi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı işle ilgili daha az stres yaşadıklarını, yüzde 71'i daha düşük düzeyde tükenmişlik hissettiklerini söyledi. Çalışanların yüzde 40'ından fazlası ruh sağlıklarının iyileştiğini söylerken, grubun önemli bir kısmı kaygı ve olumsuz duygularda azalma olduğunu bildirdi.

"İNSANLAR VERİMLİ ÇALIŞMANIN HER TÜRLÜ YOLUNU BULDU"

Çalışanların yaklaşık yüzde 40'ı pilot dönem boyunca fiziksel sağlıklarının daha iyi olduğunu, bunun nedeninin de hobilerine, egzersize, yemek pişirmeye, aileleriyle vakit geçirmeye ve diğer boş zaman aktivitelerine daha fazla zaman ayırmaları olabileceğini söyledi.

Çalışanların yaklaşık yarısı da deneyden önceki kadar yorgun olmadıklarını, yüzde 40'ı ise daha rahat uyuyabildiklerini dile getirdi.

Burchell, daha az çalışmanın, insanları mesaideyken daha yüksek bir hızda veya yoğunlukta çalışmaya zorlayacağından ve bunun da fazladan izin almanın sağlık açısından faydalarını ortadan kaldıracak kadar stres yaratacağından korkuyordu. Ancak durumun böyle olmadığını vurgulayarak, "İnsanlar daha verimli çalışmanın her türlü yolunu buldur" dedi.

GELİR ORTALAMA YÜZDE 1 ORANINDA ARTTI

Sonuçta, çalışanların yüzde 96'sı dört günlük programları tercih ettiklerini söyledi.

Bu değişim işverenler için de olumlu oldu. Araştırmaya katılan şirketler arasında pilot dönem boyunca gelir ortalama yüzde 1 oranında artarken, çalışan devri ve devamsızlığı azaldı. Programdaki işletmelerin neredeyse tamamı, haftada dört gün çalışma deneyine, bazı durumlarda süresiz olarak devam etmeyi planladıklarını söyledi.

Çalışanların çoğu haftada beş tam gün çalışmaya geri dönmek için önemli bir ücret artışına ihtiyaç duyacaklarını ve yüzde 15'i ise hiçbir para miktarının onları geri dönmeye ikna edemeyeceğini söyledi.

Burchell, pandeminin insanların iş yerini nasıl görünebileceğini yeniden hayal etmelerine izin verdiğini ekleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Üç yıl önce insanlara çalışma süresini azaltmayı düşündüğümü söylediğimde, insanlar benim biraz ütopik, biraz hayalperest olduğumu düşünüyordu. Şimdi herkes 'Bu gerçekleşiyor' diye konuşuyor."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Koca: Depremde yaralanan ve enkaz çalışması yapan personel aşılanıyor
SAĞLIK Bakan Koca'dan 'deprem bölgesinde aşılama' açıklaması
Hatay'da enkazdan çıkarılan mucize çocukla doktorunun yolu tekrar kesişti - En Son Haberler
SAĞLIK Hatay'da enkazdan çıkarılan mucize çocukla doktorunun ...
Depremzede çocuklar Türk Kızılay'ın psikososyal desteğiyle zorlu süreci atlatıyor
SAĞLIK Depremzede çocuklar zorlu süreci böyle atlatıyor
Dikkat çeken araştırma! Çok az tuz tüketmek kalp yetmezliği hastaları için zararlı olabilir - Öne Çıkan Haberler
SAĞLIK Dikkat çeken tuz araştırması!
Depremden kurtulan lösemili 4,5 yaşındaki Turnaya LÖSEV umut oldu
SAĞLIK Depremden kurtulan lösemili 4,5 yaşındaki Turnaya ...
Deprem bölgesinde akciğer sağlığı riski
SAĞLIK Deprem bölgesinde akciğer sağlığı riski!
Eskişehir'e yerleştirilen depremzedelere uzmanlardan psikolojik destek
SAĞLIK Eskişehir'e yerleştirilen depremzedelere uzmanlardan ...
Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir
SAĞLIK Araştırma ortaya koydu! Kışın daha çok uykuya mı ...
Rahim Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Rahim Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
SAĞLIK Rahim ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler
Burun Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Burun Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
SAĞLIK Burun ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.