O davayı Sıla kazandı

07.11.2018 - 09:45 | Güncelleme:

Sıla, ‘Reverans’ adlı şarkısının kendisine ait olduğunu öne süren İbrahim Çetin Tazeler’in açtığı davayı kazandı. Bilirkişi, şarkının Sıla’ya ait olduğunu beyan edince dava reddedildi

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    Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Sıla, “Reverans” şarkısının sözlerinin kendisine ait olduğunu iddia eden İbrahim Çetin Tazeler’le olan davasını kazandı.

  • 2 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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    21 yaşındaki Tazeler’in avukatı verdiği dilekçede Sıla’nın müvekkilinin yazmış olduğu şarkı sözünü küçük yaşından faydalanarak aldığını ve kendi şarkı sözüymüş gibi kullandığını öne sürdü.

  • 3 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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    Avukat, faiziyle Sıla’dan tazminat talep etti. Sıla’nın avukatları cevap dilekçesinde “Reverans”ın müvekkilleri tarafından 2012 yılında kaleme alındığını, MSG’ye (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) eser bildirimi yapıldığını anlattı. 

  • 4 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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    Dilekçede Tazeler’in Sinan Akçıl da dahil çok sayıda sanatçıya aynı iddialarla dava açtığı ancak kaybettiği belirtildi. 

  • 5 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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    Bilirkişiler, eser sözünün Sıla’nın yazdığı diğer şarkı sözlerinin dili ile uyuştuğu, “Reverans”ın sanatçıya ait olduğu yönünde görüş bildirdi. 

  • 6 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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    Mahkeme davanın reddine karar verdi.   

  • 7 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 8 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 9 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 10 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 18 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 22 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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  • 24 O davayı Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla kazandı! Sıla kimdir? - Magazin haberleri
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Yorumlar 1
  • Misafir 1 dakika önce
    ahmet kuralın eski sevgilisi Sıla değil sadece "SILA" ne biçim başlık bu !
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