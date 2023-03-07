O Harfi İle Başlayan Şehirler ve Ülkeler: Türkiye'de O Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri Nedir?

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Kimi şehirlerin kendine has hikâyesi, yemeği, örf ve âdeti vardır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin adetleriyle Marmara Bölgesi’nin adetleri farklılık göstermektedir. Bu diğer bölgeler için de geçerlidir. Ülkemizde o harfiyle başlayan iki şehir bulunmaktadır. O harfi ile başlayan şehirler, o harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de o harfiyle başlayan şehir isimleri, o harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, o harfiyle başlayan ülke, şehir ve başkent isimlerinin tam listesi...

O Harfi İle Başlayan Şehirler

O harfiyle başlayan şehir adları epey geniş bir liste tutmaktadır. Dünya geneline yaydığımızda o harfiyle başlayan pek çok şehir olduğunu söyleyebiliriz. İşte o harfiyle başlayan şehirlerin listesi:

Oak Harbor - Amerika

Oakland - Amerika

Oaktown - Amerika

Oaxaca - Meksika

Oban - Avustralya

Oban - Birleşik Krallık

Oban - Yeni Zelanda

Obbia - Somali

Óbidos - Brezilya

Obihiro - Japonya

Obo - Papua Yeni Gine

Obre Lake - Kanada

Ocala, FL - Amerika

Ocaña - Kolombiya

Ocean City - Amerika

Ocean Falls - Kanada

Ocean Reef - Amerika

Oceanic - Amerika

Oceanside - Amerika

Ocho Rios - Jamaika

Odate - Japonya

Odense - Danimarka

Odessa - Ukraine

Odienne - Ivory Coast

Odiham - Birleşik Krallık

Ofu Village - American Samoa

Ogallala - Amerika

Ogden - Amerika

Ogdensburg - Amerika

Ohrid - Macedonia

Oiapoque - Brezilya

Oil City, PA - Amerika

Oita - Japonya

Okat - Micronesia

Okaukuejo -Namibia

Okayama City - Japonya

Okeechobee -Amerika

Okhotsk - Rusya

Okinawa - Japonya

Okinoshima - Japonya

Oklahoma City - Amerika

Okmulgee - Amerika

Okondja - Gabon

Oksapmin - Papua Yeni Gine

Olanchito - Honduras

Olathe, KS - Amerika

Olavarria - Arjantin

Olbia - İtalya

Old Crow - Kanada

Old Fort Bay - Kanada

Old Harbor - Amerika

Old Town - Amerika

Olean - Amerika

Olga Bay - Amerika

Olive Branch - Amerika

Olney - Amerika

Olney, IL - Amerika

Olpoi - Vanuatu

Olympia - Amerika

Olympic Dam - Avustralya

Omaha - Amerika

Omaha, NE - Amerika

Omak, WA - Amerika

Omboue - Gabon

Omidiyeh - İran

Omkalai - Papua Yeni Gine

Omsk - Rusya

Omura - Japonya

Oneill - Amerika

Oneonta - Amerika

Onepusu - Solomon Adaları

Ono-I-Lau - Fiji

Onslow - Avustralya

Ontario - Amerika

Opapimiskan Lake - Kanada

Oran - Cezayir

Orange - Avustralya

Orange - Amerika

Orange Walk - Belize

Orangeburg - Amerika

Oranjemund - Namibia

Oranjestad - Aruba

Orchid Beach - Avustralya

Orchid Island - Tayvan

Ord River- Avustralya

Ordos - Çin

Orlando - Amerika

Ormara Raik - Pakistan

Oroville - Amerika

Osaka - Japonya

Oshkosh - Amerika

Oslo - Norveç

Ostend - Belçika

Ottawa - Kanada

Otto - Amerika

Oxford - Amerika

Oxford House - Kanada

Oyem - Gabon

Ozamiz City - Filipinler

Ozark - Amerika

Ozona - Amerika

Ōzora – Japonya

O Harfiyle Başlayan Ülkeler

O harfi gerek kendi alfabemizde gerekse dünya dillerde sıkça kullanılan harflerden biridir. Popülaritesi yüksek olmasına karşın dünya üzerinde o harfiyle başlayan sadece iki ülke yer almaktadır. Bu ülkeler şunlardır:

Orta Afrika Cumhuriyeti (Başkenti Bangui)

Osetya (Güney ve kuzey olarak ayrı ayrı yönetilir, dolayısıyla başkentleri farklıdır)

Türkiye'de O Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bu illerin yalnızca iki tanesi O harfiyle başlamaktadır.

Ordu (Doğu Karadeniz Bölgesi)

Osmaniye (Akdeniz Bölgesi)

O Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya üzerinde yer alan 208 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin 4 tanesinin başkenti o harfiyle başlamaktadır. O harfiyle başlayan ülkelerin başkentleri aşağıda listelenmektedir.

Oranjestad - Aruba

Oslo - Norveç

Ottawa - Kanada

Ouagadougou - Burkina Faso