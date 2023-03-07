Kimi şehirlerin kendine has hikâyesi, yemeği, örf ve âdeti vardır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin adetleriyle Marmara Bölgesi’nin adetleri farklılık göstermektedir. Bu diğer bölgeler için de geçerlidir. Ülkemizde o harfiyle başlayan iki şehir bulunmaktadır. O harfi ile başlayan şehirler, o harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de o harfiyle başlayan şehir isimleri, o harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, o harfiyle başlayan ülke, şehir ve başkent isimlerinin tam listesi...
O Harfi İle Başlayan Şehirler
O harfiyle başlayan şehir adları epey geniş bir liste tutmaktadır. Dünya geneline yaydığımızda o harfiyle başlayan pek çok şehir olduğunu söyleyebiliriz. İşte o harfiyle başlayan şehirlerin listesi:
- Oak Harbor - Amerika
- Oakland - Amerika
- Oaktown - Amerika
- Oaxaca - Meksika
- Oban - Avustralya
- Oban - Birleşik Krallık
- Oban - Yeni Zelanda
- Obbia - Somali
- Óbidos - Brezilya
- Obihiro - Japonya
- Obo - Papua Yeni Gine
- Obre Lake - Kanada
- Ocala, FL - Amerika
- Ocaña - Kolombiya
- Ocean City - Amerika
- Ocean Falls - Kanada
- Ocean Reef - Amerika
- Oceanic - Amerika
- Oceanside - Amerika
- Ocho Rios - Jamaika
- Odate - Japonya
- Odense - Danimarka
- Odessa - Ukraine
- Odienne - Ivory Coast
- Odiham - Birleşik Krallık
- Ofu Village - American Samoa
- Ogallala - Amerika
- Ogden - Amerika
- Ogdensburg - Amerika
- Ohrid - Macedonia
- Oiapoque - Brezilya
- Oil City, PA - Amerika
- Oita - Japonya
- Okat - Micronesia
- Okaukuejo -Namibia
- Okayama City - Japonya
- Okeechobee -Amerika
- Okhotsk - Rusya
- Okinawa - Japonya
- Okinoshima - Japonya
- Oklahoma City - Amerika
- Okmulgee - Amerika
- Okondja - Gabon
- Oksapmin - Papua Yeni Gine
- Olanchito - Honduras
- Olathe, KS - Amerika
- Olavarria - Arjantin
- Olbia - İtalya
- Old Crow - Kanada
- Old Fort Bay - Kanada
- Old Harbor - Amerika
- Old Town - Amerika
- Olean - Amerika
- Olga Bay - Amerika
- Olive Branch - Amerika
- Olney - Amerika
- Olney, IL - Amerika
- Olpoi - Vanuatu
- Olympia - Amerika
- Olympic Dam - Avustralya
- Omaha - Amerika
- Omaha, NE - Amerika
- Omak, WA - Amerika
- Omboue - Gabon
- Omidiyeh - İran
- Omkalai - Papua Yeni Gine
- Omsk - Rusya
- Omura - Japonya
- Oneill - Amerika
- Oneonta - Amerika
- Onepusu - Solomon Adaları
- Ono-I-Lau - Fiji
- Onslow - Avustralya
- Ontario - Amerika
- Opapimiskan Lake - Kanada
- Oran - Cezayir
- Orange - Avustralya
- Orange - Amerika
- Orange Walk - Belize
- Orangeburg - Amerika
- Oranjemund - Namibia
- Oranjestad - Aruba
- Orchid Beach - Avustralya
- Orchid Island - Tayvan
- Ord River- Avustralya
- Ordos - Çin
- Orlando - Amerika
- Ormara Raik - Pakistan
- Oroville - Amerika
- Osaka - Japonya
- Oshkosh - Amerika
- Oslo - Norveç
- Ostend - Belçika
- Ottawa - Kanada
- Otto - Amerika
- Oxford - Amerika
- Oxford House - Kanada
- Oyem - Gabon
- Ozamiz City - Filipinler
- Ozark - Amerika
- Ozona - Amerika
- Ōzora – Japonya
O Harfiyle Başlayan Ülkeler
O harfi gerek kendi alfabemizde gerekse dünya dillerde sıkça kullanılan harflerden biridir. Popülaritesi yüksek olmasına karşın dünya üzerinde o harfiyle başlayan sadece iki ülke yer almaktadır. Bu ülkeler şunlardır:
- Orta Afrika Cumhuriyeti (Başkenti Bangui)
- Osetya (Güney ve kuzey olarak ayrı ayrı yönetilir, dolayısıyla başkentleri farklıdır)
Türkiye'de O Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bu illerin yalnızca iki tanesi O harfiyle başlamaktadır.
- Ordu (Doğu Karadeniz Bölgesi)
- Osmaniye (Akdeniz Bölgesi)
O Harfiyle Başlayan Başkentler
Dünya üzerinde yer alan 208 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin 4 tanesinin başkenti o harfiyle başlamaktadır. O harfiyle başlayan ülkelerin başkentleri aşağıda listelenmektedir.
- Oranjestad - Aruba
- Oslo - Norveç
- Ottawa - Kanada
- Ouagadougou - Burkina Faso
YORUMLAR