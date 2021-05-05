2021 model Batı Yakası Hikayesi 0:00 / 0:00

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Arthur Laurents'in William Shakespeare'in 'Romeo ve Juliet'inden esinlenilerek yazdığı eserden Broadway sahnesine uyarlanan 'West Side Story' (Batı Yakası Hikâyesi) müzikali, Steven Spielberg tarafından sinemaya aktarıldı.

1950'lerde New York City'deki şiddetli rekabetlerin ve genç aşkların öyküsünü anlatan 100 milyon dolar sütçesi olan filmde başrolleri Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose ve David Alvarez palaştı.

'West Side Story' ilk kez 1961'de sinema uyarlanmıştı. Robert Wise'ın yönettiği Natalie Wood, Rita Moreno, George Chakiris ve Richard Beymer'ın başrolleri paylaştığı film, 10 dalda Oscar kazanmıştı.