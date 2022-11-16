O Kız 9. son bölüm izle!

O KIZ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Sitare, ortaya çıkan gerçekler karşısında Doruk’a teslim olmuştur. Doruk, ortaya çıkan gerçekler ile birlikte Sitare’nin hayatını alt üst edecektir. Doruk ile iş birliği içerisine giren Ozan, gizemli bir anlaşma için el sıkışmış ve Sitare’ye meydan okuma planlarını çoktan yapmıştır. Bu planlar karşısında Sitare’nin hamlesi daha büyük olacaktır.

Ozan’ın Zeynep’e karşı ortaya çıkan duyguları ise Doruk ile arasındaki iş birliğini rekabete dönüştürecektir. Zeynep’in de Ozan’a karşı ortaya çıkan duygularıyla birlikte kartlar yeniden dağılacaktır. Kapalıçarşı kalabalığın ortasından ‘Meleğini’ gören Kadir, kızını annesiyle tanıştırmak için var gücüyle Melek’in peşindedir.