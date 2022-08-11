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O kız dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? O Kız'ın oyuncu kadrosunda kimler var ve konusu nedir?

O Kız dizisi duyurulduğundan beri merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan O Kız'ın çıkmasına çok az kaldı. Şimdiye kadar sadece fragmanını gördüğümüz bu diziyi heyecanla bekleyenler dizi hakkında sorular sormaya başladılar bile. Peki O kız dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? O Kız'ın oyuncu kadrosunda kimler var ve konusu nedir? İşte, O Kız hakkında merak edilenler...

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  • O kız dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? O Kız'ın oyuncu kadrosunda kimler var ve konusu nedir?

    Content House tarafından yapılan O Kız dizisinin seyirciyle buluşmasına çok az bir zaman kaldı. Özlem Günhan yönetmenliğinde çekilen "O Kız" dizisinin senaryosu Sırma Yanık'ın kaleminden çıktı. İşte, çok yakında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak dizi hakkında bilgiler...
  • O kız dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? O Kız'ın oyuncu kadrosunda kimler var ve konusu nedir?

    O KIZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    O Kız dizisinin ne zaman başlayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Resmi tarih belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
  • O kız dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? O Kız'ın oyuncu kadrosunda kimler var ve konusu nedir?

    O KIZ DİZİSİNİN KONUSU

    Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan Erkan Petekkaya, O Kız'da 'Kadir'e hayat verecek Kadir’in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.
  • O kız dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? O Kız'ın oyuncu kadrosunda kimler var ve konusu nedir?
     O KIZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

    O Kız dizisi oyuncuları arasında Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) yer alıyor. 

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