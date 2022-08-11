O KIZ DİZİSİNİN KONUSU

Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan Erkan Petekkaya, O Kız'da 'Kadir'e hayat verecek Kadir’in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.