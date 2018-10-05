O minare yıkılıyor

Diyarbakır’ın miting ve gösteri alanı olarak kullanılan İstasyon Meydanı’nda bulunan Sümer Cami'nin minaresine 4 Haziran’da yıldırım isabet etti. Yıldırım, baz istasyonu ve MOBESE kameralarının bulunduğu minarenin bir kısmını yıktı, diğer minarede de hasar bıraktı. Yıldırımın düşme anı kameralarca da kaydedildi.

KABLO GERGİNLİĞİ

Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre Yenişehir Müftülüğü çalışma başlattı. Minarelerin yıkılıp yeniden yapılması için Diyanet Vakfı kaynak ayırdı. Ağır hasarlı minarenin yıkımına da başlandı. İşçiler önce MOBESE ve baz istasyonları ile kabloları söktü. Kabloları hurdacıya satmak için cami dışına çıkarmaya çalışan işçiler ile cami görevlisi arasında tartışma çıktı. Cami görevlisi GSM firmalarının kabloları camiye hibe ettiğini söyleyerek işçilere tepki gösterdi.

Öte yandan Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda kaldırıma şerit çekerek minareyi yıkan işçilerin can güvenlikleri için yeteri önlem almaları dikkat çekti. Kırılan beton parçaları zaman zaman ana caddeye sıçradı. Araç trafiğinin yoğun olduğu bulvarda vatandaşlar ve bazı engelli vatandaşlar çalışmanın yapıldığı yerden geçerken zorluk yaşadı.

YENİLERİ YAPILACAK



Diğer minarenin de yıkımının ardından yeni minareler yapılacak. Minarelerin yapımı için 200 bin lira bütçe ayrıldığı öğrenildi. Çift şerefeli olarak planlanan minarelerin 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ