O paylaşımı çok konuşulmuştu! Ebrar Karakurt'un gönderisi gündemden düşmüyor!

O paylaşımı çok konuşulmuştu! Ebrar Karakurt'un gönderisi gündemden düşmüyor!

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyonluk unvanını aldı. Altın madalyanın sahibi olan takımımızın başarılı sporcularından Ebrar Karakurt, geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada kendisine gelen olumsuz yorumlara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt , İtalya maçı sonrası verdiği poz ile adından söz ettirmişti.

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Ebrar Karakurt, dün kazanılan şampiyonluğun ardından seramonide İstiklal Marşı söylenirken göz yaşlarına hakim olamamıştı. Filenin Sultanları'nın gururlarından biri olan yetenekli voleybolcu Karakurt, son olarak Temmuz ayında galibiyet sonrası yaptığı göndermeli paylaşımıyla gündem oldu.