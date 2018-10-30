O Ses Çocuklar programında yarışmacı olarak katılan Nazar Nur Kaya geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmıştı. 'Müslüm' filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Şahin Kendirci, sosyal medya hesabı üzerinden Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.



ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU



Ünlü şarkı yarışması O Ses Çocuklar'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 6 gün yoğun bakımda kalan Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini o dönem beraber yarıştığı arkadaşı Şahin Kendirci Instagram hesabından duyurdu.



"BU SABAH CANIM ÇOK YANIYOR"



Şahin Kendirci acı haberi, "Bu sabah canım çok yanıyor. Yarışmadan arkadaşım ve can kardeşim Nazarımız bir hastane ihmali yüzünden kaybettik. Nur içinde uyu melek kız" paylaşımıyla duyurdu.

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