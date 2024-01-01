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        Haberler Televizyon O Ses Türkiye'nin yıldızı oldu: Geceye damga vuran Enis Arıkan'dan Seda Sayan müzikali

        O Ses Türkiye'nin yıldızı oldu: Geceye damga vuran Enis Arıkan'dan Seda Sayan müzikali

        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Enis Arıkan sahne performansıyla gecenin yıldızı oldu. Seda Sayan Müzikali adlı şovuyla gösteri yapan Arıkan herkesin beğenisini topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:24
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        GECENİN YILDIZI OLDU

        Yılbaşı gecelerinin klasik programlarından birisi olan O Ses Türkiye bu sene yine 31 Aralık 2023 Pazar akşamı ekranlara geldi. Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı programın jüri koltuğunda Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer aldı.

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        SEDA SAYAN'LI SAHNE PERFORMANSI

        Birbirinden ünlü isimlerin sahneye çıktığı gecede Enis Arıkan'ın sergilediği sahne gösterisi izleyici tarafından oldukça beğenildi.

        Seda Sayan'ın sözleriyle mix'lenen "Ah Geceler" şarkısını seslendiren Enis Arıkan'ın sahne şovu sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni topladı.

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        Performansının ardından jüri üyeleri arasından Arıkan, Acun Ilıcalı'yı seçti ve "Acun Ilıcalı'nın bana yalvarmasını çok istiyorum" dedi.

        Bu sözlerinin üzerine Ilıcalı "Seni yıllardır tanırım, en takdir ettiğim özelliğin dürüstlüğün. Gerçekten bu performans karşısında ağzım açık kaldı. Bu performans için kendimden taviz vermeye hazırım. Benim için şu an tek önemli şey senin beni seçmen. Enis ben bazı durumlarda güçlü görünsem de içinde küçük bir çocuk gibi olan, ufacık şeylerle dünyalar kadar mutlu olan bir insanım. Kurduğum hayallerde seni takımımda görmek istiyorum. Enis lütfen yalvarıyorum beni seç" dedi.

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        SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

        Enis Arıkan'ın Seda Sayan'lı sahne performansına sosyal medyadan birçok yorum geldi. İşte gelen yorumlardan bazıları;

        "Enis Arıkan harikasın"

        "Enis tam bir şov adamısın"

        "Her sene olduğu gibi bu sene de en iyi şov"

        "Her sene bu kadar hazırlık yapması helal olsun"

        "Şahane bir insansın Enis"

        "Sen muhteşem bir detaysın"

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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