O Ses Türkiye'nin yıldızı oldu: Geceye damga vuran Enis Arıkan'dan Seda Sayan müzikali

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Enis Arıkan'ın Seda Sayan'lı sahne performansına sosyal medyadan birçok yorum geldi. İşte gelen yorumlardan bazıları;

"Enis Arıkan harikasın"

"Enis tam bir şov adamısın"

"Her sene olduğu gibi bu sene de en iyi şov"

"Her sene bu kadar hazırlık yapması helal olsun"

"Şahane bir insansın Enis"

"Sen muhteşem bir detaysın"