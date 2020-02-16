O Ses Türkiye kim kazandı? 2020 O Ses Türkiye birincisi kim oldu? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı anların yaşandığı O Ses Türkiye'de birincinin açıklandığı anlarda heyecan daha da katlandı. O Ses Türkiye şampiyonu ile ilgili detaylar haberimizde.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNA KİMLER ADAYDI?

Heyecan ve müzik dolu bir sezonun ardından en çok oyu alan iki yarışmacı, önceki akşam finalist olarak belirlenmişti. O Ses Türkiye 2020 finalistleri Uygar Erdoğan ve Alkan Dalgakıran'dı.

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? 2020

Uygar ile Alkan, 2020 O Ses Türkiye şampiyonu olmak için son kez sahneye çıktılar ve şarkılarını söylediler. Şarkıların ardından SMS oylaması da yapıldı. Oylamalar sonucunda O Ses Türkiye birincisi ALKAN DALGAKIRAN oldu.

2020 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİNİN ÖDÜLÜ NE?

O Ses Türkiye 2020 şampiyonuna verilecek ödül de açıklandı. Bu akşam birinci olan Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye ödülü olarak Fiat Egea Hatchback Sport marka otomobilin sahibi oldu.

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Alkan Dalgakıran, 25 yaşında. Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı. O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yarışan alan Alkan Dalgakıran'ın sosyal medyada oldukça destekleyeni bulunuyor.

Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı. Alkan Dalgakıran, 14 Şubat akşamı sergilediği performans sonrasında finalist olan isimler arasında yer aldı.