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        Haberler Bilgi Magazin O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları 2025 ve jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye Yılbaşı konukları ve jürileri kimler, kimler sahne alacak?

        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları 2025 ve jüri üyeleri: O Ses Türkiye Yılbaşı konukları ve jürileri kimler?

        Geleneksel O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yarışmacıları ve jürileri yeni yıla saatler kala araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan şarkı yarışması programının yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler, şarkı ve dans performansları ile izleyici karşısına çıkacak. Geri sayım sürerken O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı konukları ağırlıklı olarak oyuncular olacak. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konukları ve jürileri kimler, hangi isimler sahne alacak? İşte, o ünlü isimler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 16:04 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:04
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        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu. Yılbaşı gecelerinin klasikleşen yapımlarından olan şarkı yarışması programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı konukları, yarışmacıları arasında birbirinden ünlü oyuncular ve sanatçılar yer alacak. Sergilenen performanslar jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Sunucu koltuğunda Acun Ilıcalı'nın oturduğu yarışma, 31 Aralık Salı akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak. İşte, 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jürileri…

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        O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 JÜRİ ÜYELERİ

        O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 Özel yayını, izleyicilere müzik ve eğlence dolu bir gece sunmaya hazırlanıyor.

        Birçok ünlü isim şarkılarını söyleyecek ve performanslarını sergileyecek. Tarık Sezer ve Orkestrası konuklara eşlik edecek.

        Bu özel bölümde, jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve ilk kez programa katılan Ezgi Mola yer alacak. Ayrıca Aleyna Tilki sahne alacak.

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        O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 KONUKLARI

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ünlü konuklar O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde şarkılar söyleyip danslar edecek.

        İşte O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 konukları;

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