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        Haberler Bilgi Yaşam O Ses Türkiye yılbaşı programı şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye yılbaşı programı kazanan kim oldu?

        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye yılbaşı programı kazanan kim oldu?

        Yılbaşı gecelerinin klasikleşen yapımlardan birisi olan O Ses Türkiye programında bu yıl yer alacak jüri üyeleri ve konuklar belli oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına her yıl birbirinden ünlü oyuncular, futbolcular ve sanatçılar katılıyor. Peki, "O Ses Türkiye yılbaşı programı kazanan kim oldu?" İşte 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel şampiyonu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 01:28 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:28
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        O Ses Türkiye yılbaşı özel programında şampiyon belli oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına bu yıl futbolcu camiasından isimler, ünlü oyuncular programa renk katacak. Yarışmacılar jüri üyelerini etkileyebilmek adına bütün hünerlerine sergileyecek. Peki, "O Ses Türkiye yılbaşı programı kazanan kim oldu?" İşte detaylar...

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        O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 JÜRİ ÜYELERİ

        O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 Özel yayını, izleyicilere müzik ve eğlence dolu bir gece sunmaya hazırlanıyor.

        Birçok ünlü isim şarkılarını söyleyecek ve performanslarını sergileyecek. Tarık Sezer ve Orkestrası konuklara eşlik edecek.

        Bu özel bölümde, jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve ilk kez programa katılan Ezgi Mola yer alacak. Ayrıca Aleyna Tilki sahne alacak.

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        O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI KİM KAZANDI?

        O Ses Türkiye kazananı Beyazıt Öztürk oldu. Beyaz şampiyon olarak, yeni başlayacak sezonda 2 yarışmacı fazla alma şansını yakaladı.

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        O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

        Programda futbolcular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim yer alacak. Yarışmaya katılacak isimler arasında A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız gibi futbolcuların yer alacağı konuşuluyor.

        SÜRPRİZ İSİMLER

        MERT TURAK

        BERİL POZAM- ERSİN ARICI

        ESRA BİLGİÇ

        BARIŞ KILIÇ

        MİNA DEMİRTAŞ

        DOĞUKAN GÜNGÖR

        ASLIHAN GÜNGÖR

        DİLAN ÇİÇEK DENİZ

        SILA TÜRKOĞLU

        ALEYNA TİLKİ

        DENİZ BAYSAL- BARIŞ YURTÇU

        NALET BEBE

        BURAK KUT

        DİREN POLATOĞULLARI

        ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ

        GİRAY ALTINOK

        BERFU-ESER YENENLER

        GİRAY ALTINOK

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