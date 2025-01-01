O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 JÜRİ ÜYELERİ

O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 Özel yayını, izleyicilere müzik ve eğlence dolu bir gece sunmaya hazırlanıyor.

Birçok ünlü isim şarkılarını söyleyecek ve performanslarını sergileyecek. Tarık Sezer ve Orkestrası konuklara eşlik edecek.

Bu özel bölümde, jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve ilk kez programa katılan Ezgi Mola yer alacak. Ayrıca Aleyna Tilki sahne alacak.