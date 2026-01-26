Obama: Yürek burkan bir trajedi

Obama, Pretti’nin öldürülmesi olayı hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden eşi ile birlikte yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Obama çifti, “Alex Pretti'nin öldürülmesi yürek burkan bir trajedi. Aynı zamanda, parti ayrımı gözetmeksizin her Amerikalı için, ulus olarak temel değerlerimizin birçoğunun giderek daha fazla saldırı altında olduğuna dair bir uyarı niteliğinde olmalı.” ifadelerini paylaştı.

Federal kolluk kuvvetleri ve göçmenlik görevlilerinin zor bir işi olduğunu ancak görevlerini yasal ve hesap verebilir bir şekilde yerine getirmeleri için eyalet ve yerel yetkililerle işbirliği yapmaları gerektiğini belirten Obama çifti, Minnesota'da görülenin ise bunun tam tersi olduğuna işaret etti.

REKLAM

Açıklamada, ülke genelindeki Amerikalıların, maskeli ICE ekiplerinin ve diğer federal ajanların cezasız bir şekilde hareket etmesi, Amerikan şehirlerinin sakinlerini korkutmak, taciz etmek, kışkırtmak ve tehlikeye atmak için tasarlanmış gibi görünen taktikler uygulaması karşısında haklı olarak öfkelendiğine dikkat çekildi.

Obama çifti, Trump yönetimini Minneapolis'teki gerilimi "tırmandırmakla" suçlayarak, Alex Pretti ve Renee Good'un vurulmasıyla ilgili kamuoyuna "ciddi bir soruşturmaya dayanmayan ve video kanıtlarıyla doğrudan çelişen" açıklamalar sunmakla da eleştirdi.