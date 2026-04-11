        Obezite tedavisinde sigorta dönemi | Sağlık Haberleri

        Obezite tedavisinde sigorta dönemi

        "Sağlık Sigortaları ve İşverenler için: Kilo Yönetiminde GLP-1 Kılavuzu" yayımlandı. Obeziteyi kozmetik bir sorun olmaktan çıkarıp kronik bir hastalık olarak tanımlayan ve özel sağlık sigortası kapsamına alınması için bilimsel bir yol haritası sunan kılavuz Türkiye'de obezite yönetiminde sigorta ve işveren tarafını bir araya getiren ilk ve tek kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor

        Giriş: 11.04.2026 - 12:12
        Obezite tedavisinde sigorta dönemi

        Yeni nesil GLP-1 tedavilerinin kilo yönetimindeki etkinliği üzerine hazırlanan kılavuz, sigorta şirketleri ve işverenlerin sağlık poliçelerini nasıl daha kapsayıcı hale getirebileceğine odaklanıyor. Kılavuz, çalışan deneyimini odağına alarak damgalama, mahremiyet ve erişim engellerinin aşılması gerektiğini vurguluyor. Bu noktada işverenin rolü, sadece destekleyici bir kültür oluşturmakla sınırlı kalmayıp, sağlık politikalarını ve ölçümleme yaklaşımlarını klinik verilerle desteklemek olarak öne çıkıyor.

        KORUYUCU SAĞLIKTA YENİ STANDART

        Özel sağlık sigortaları ve işverenler için yeni bir kapsam ve erişim tasarımı sunan bu rehber, GLP-1 tedavilerinin poliçelere dahil edilmesini bir harcama kalemi değil, stratejik bir yatırım olarak konumlandırıyor. Obezitenin kapsam dışı bırakılmasının, obezitenin sebep olduğu 200’den fazla ikincil hastalığın takibini güçleştirdiği hatırlatılırken; kısa vadeli maliyetler ile uzun vadeli sağlık çıktıları arasında kurulan dengenin önemi ifade ediliyor. Tıpkı daha önce HPV aşısının sigorta kapsamına dahil edilmesiyle sağlanan toplumsal fayda gibi, kilo yönetimi de modern sigortacılığın ve koruyucu sağlığın standart bir parçası haline geliyor.

        "SİGORTA SEKTÖRÜ İÇİN GÜVENİLİR BİR UYGULAMA REHBERİ"

        Diyabet ve obezite alanında faaliyet gösteren ilaç şirketinin Türkiye Kıdemli Medikal Direktörü olan Dr. Ömer Buğra Bahadır, "Obezite, dünya genelinde tıbbi otoriteler tarafından 'kronik, ilerleyici ve tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalık' olarak kabul ediliyor. Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ve Aon Türkiye bilimsel ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu kılavuz; modern tedavilerin bilimsel bir çerçevede erişilebilirliğini artırırken, sigorta sektörü ve işverenler için de kanıta dayalı, güvenilir bir uygulama rehberi sunuyor. Amacımız, obezite yönetimini Türkiye'deki sağlık poliçelerinin standart bir parçası haline getirerek toplum sağlığına sürdürülebilir bir katkı sağlamak" diye konuştu.

