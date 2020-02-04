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Obi Mikel gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel, Fenerbahçe maçı sonrası çok sayıda ırkçı mesaj aldığını söylerken, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor

Trabzonspor - BB Erzurumspor kupa maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan bordo-mavili oyuncu John Obi Mikel, Fenerbahçe maçı sonrası yaşananları anlattı.

Çok sayıda ırkçı mesaj aldığını söyleyen Mikel, "Ben ve ailem çok sayıda ırkçı mesaj aldık. Irkçılık yapan insanların hiçbir alanda yer almaması lazım. Bütün takım taraftarlarından destek mesajları da aldım. Yalnız olmadığımı gördüm. Çocuklarıma ırkçılık yapılması kabul edilemez. Çok sinirliyim" derken göz yaşlarını tutamadı.

Mikel ayrıca Emre Belözoğlu ile yaşadığı pozisyonu da, "O anın sıcaklığıyla aramızda ufak bir tartışma oldu. Maçlarda yaşanan normal bir durum. Maç sonrasında herhangi bir tartışma olmadı" şeklinde anlattı.

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