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Oblivion filmi konusu nedir? Oblivion oyuncuları kimler?

Oblivion filmi bilim kurgu tarzını sevenlerin dikkatini çekiyor. ABD yapımı bir uyarlama film olan Oblivion, 2013 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. İşte Oblivion filmine dair tüm detaylar

Oblivion

Oblivion filmi oyuncuları kimler? Oblivion konusu nedir? soruları izleyiciler tarafından soruluyor. Vzyona girdiği tarihte oldukça ses getiren Oblivion filmi 120 milyon dolarlık bütçeye sahip. Filmin hasılatı ise 286 milyon 168 bin dolar. Oblivion filmine dair tüm ayrıntılar haberimizde.

OBLİVİON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oblivion, Joseph Kosinski'nin aynı adı taşıyan Radikal Comics için yaptığı ancak yayınlanmamış kıyamet sonrası bilim kurgu türünde grafik roman'ın sinema için uyarlanmış 2013 yapımı filmidir. Film Kosinski ile birlikte ortak yazılmış ve onun tarafından yönetilmiştir. Filmin başrolünde Tom Cruise oynamaktadır. Film 19 Nisan 2013 tarihinde ABD sinemalarında vizyona girmiştir. Kosinski'ye göre, Oblivion 1970'li yılların bilim kurgu filmlerine saygı borçludur.

OBLİVİON OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğundan Joseph Kosinski'nin yer aldığı Oblivion filminin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Komutan Jack Harper - Morrgan Freeman, Malcolm Beech - Olga Kurylenko, Julia Rusakova - Andrea Riseborough, Victoria Olsen - Nikolaj Coster-Waldau, Sykes - Melissa Leo, Sally - Zoe Bell, direnişçi asker yer alıyor.

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