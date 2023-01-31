MTV birinci taksit ödemesinde son güne gelindi. Henüz Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesini gerçekleştirmeyen araç sahipleri, ödemelerin hangi banka aracılığıyla, nasıl ödendiğini araştırmayı sürdürüyor. Yılda iki taksit şeklinde ödemesi yapılan MTV yeniden değerleme oranını 2023 yılı için yüzde 61,5 olarak belirlendi. Peki, "MTV ödemesi ne kadar, nasıl yapılır, nereden yapılır?" İşte detaylar...