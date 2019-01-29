TÜİK 2019 Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon oranları merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu konuyla ilgili gerekli açıklamayı geçtiğimiz günlerde yapmıştı.

OCAK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

2019 Ocak ayı enflasyon oranları 4 Şubat 2019 tarihinde açıklanacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası oran ile ilgili tahminini açıkladı. Yapılan açıklamada, “2019 yılı Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,56 iken, bu anket döneminde yüzde 1,16 olmuştur” denildi.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR? TEFE TÜFE ORANLARI

2019 yılı Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,56 iken, bu anket döneminde yüzde 1,16 olmuştur. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,98 ve yüzde 0,94 olmuştur. Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,03 olarak gerçekleşmiştir.