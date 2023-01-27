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2023'ün ilk enflasyon rakamları bekleniyor! Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu!

Ocak ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Aralık ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27 ve aylık %1,18 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi ile 2023 enflasyon beklentisi belli oldu. İşte, 2023 Ocak ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı gün...

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  • Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu! 2023 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları beklentisi ne yönde?

    Ocak ayı enflasyon rakamları için Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. 2022 yılı Temmuz ve Aralık ayı enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammı oranları belirlenirken gözler 2023 yılının ilk enflasyon rakamına çevrildi. Merkez Bankası tarafından yayınlanan beklenti anketi ile 12 aylık enflasyon beklentisi belli oldu. İşte, Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı...
  • Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu! 2023 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları beklentisi ne yönde?

    CUMHURBAŞKANI'NDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23 Ocak'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. En büyük sıkıntı olan enflasyonu yüzde 64'e düşürdüklerini kaydeden Erdoğan, "İnşallah enflasyonun önümüzdeki ayla hızla yüzde 50'li, yüzde 40'lı, yüzde 30'lu oranlara indiğini de göreceğiz." ifadesini kullandı.
  • Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu! 2023 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları beklentisi ne yönde?

    ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

    2022 Aralık ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu.
  • Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu! 2023 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları beklentisi ne yönde?

    OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ocak ayı enflasyon verilerinin 3 Şubat 2022 Cuma günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.
  • Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu! 2023 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları beklentisi ne yönde?

    YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 32,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,56 ve yüzde 17,18 olarak gerçekleşmişti.
  • Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu! 2023 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları beklentisi ne yönde?

    12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 40,74 olasılıkla yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 30,72 olasılıkla yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 40,00 – 40,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 40,54’ünün beklentilerinin yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 40,00 – 49,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
  • Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu! 2023 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları beklentisi ne yönde?

    24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,26 olasılıkla yüzde 10,00 – 14,99 aralığında, yüzde 55,50 olasılıkla yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 13,12 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
  • Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu! 2023 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları beklentisi ne yönde?

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,75‘inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 14,99 aralığında, yüzde 46,88‘inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 21,88’ininbeklentilerinin yüzde 20,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
  • Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu! 2023 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları beklentisi ne yönde?

    ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    2023 Şubat ayı kira düzenlemesi 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek şeklinde uygulanıyor. Buna düzenelemeye göre, 2023 Ocak kira artış oranı %25 olarak uygulanacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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