Ocak ayı kira artış oranı hesaplama: 2024 Ocak ayı işyeri ve konut kira artış oranı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

Ocak ayı kira artış oranı hesaplama: 2024 Ocak ayı işyeri ve konut kira artış oranı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

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Kira zammı kontratların yenileneceği aydan bir önceki aya ait enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Ocak ayı kira artış oranı 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli oldu. Peki, 2024 Ocak kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplaması nasıl ve neye göre yapılır? İşte konuyla ilgili merak edilenler...