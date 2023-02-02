HABERTURK.COM

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2023 yılının ilk ihracat verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Ankara’da açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ihracatı Ocak ayında yıllık yüzde 10.4 artışla 19.4 milyar dolara çıktı ve en yüksek Ocak ayı ihracatını gerçekleştirilmiş oldu. Ocakta ithalat ise yüzde 21 artışla 33.7 milyar dolara ulaştı.

İhracata sektörler bazında bakıldığında, otomotiv 2.7 milyar dolarla Ocak ayında en çok ihracat yapan sektör oldu.

Kimya 2.3 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon ise 1.6 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Kilogram birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.2 artışla 1.56 dolara yükseldi.

'İTHALATIN DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI ENERJİ'

Elde edilen sonuçları değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız Ocak ayında 33,7 milyar dolar olurken, bu rakamın dörtte birinden fazlası enerji ithalatıdır" dedi.

Enerji ithalatı hakkında detaylar paylaşan Bakan Muş, "Enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin ithalatımıza etkisi, geçmiş yılların enerji ithalatı verilerine bakıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim, 2023 Ocak ayı enerji ithalatı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 238 oranında artarak 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

12 AYDA 256 MİLYAR DOLAR İHRACAT

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhuriyetin 100’üncü yılına ihracat rekoruyla başlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Avrupa ve ABD ekonomilerindeki daralmaya rağmen ocak ayında elde edilen performansın tüm ihracat ailesi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Gültepe, "Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre ocak ayı ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.4 artışla 19.4 milyar dolara yükseldi. Son 12 ayda ise 256 milyar dolarlık ihracata ulaştık. 2023 için öngördüğümüz hedefi yakalayabilmemiz için her ay önceki yılın aynı dönemine göre 900 milyon dolar daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki aylarda çok daha yüksek bir performans göstererek yılı 100’üncü yıla yaraşır bir ihracatla kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN’A İHRACATTA 22 KAT ARTIŞ

Ocak ayında 46 ilin ihracatında artış kaydedildiğini vurgulayan Gültepe, "İhracatta ilk beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Gaziantep şeklinde sıralandı. İlk kez ihracat ailemize katılan bin 641 firmamız 81,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.2 artışla 1.56 dolara yükseldi" dedi.

En çok ihracat yapılan ülkeleri de sıralayan TİM Başkanı, "Almanya, ABD, Rusya, İngiltere ve İtalya oldu. Bazı ülkelerde dikkat çekici artışlar kaydettik. Suudi Arabistan’a ihracatımız 22, Kazakistan’a ihracatımız 2, İsviçre’ye ihracatımız 1,5 kat arttı. Özellikle Suudi Arabistan’a ihracatta önemli bir toparlanma süreci yaşıyoruz. Ayrıca Türk Cumhuriyetlerine ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 oranında arttığının altını çizmek istiyorum" bilgilerini paylaştı.

2023'TE HEDEF 100 TİCARET HEYETİ

Mustafa Gültepe, bir yandan mevcut pazarlardaki payı artırmaya çalışırken diğer taraftan da yeni pazarlar bulmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Geçen hafta Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un başkanlığında 105 kişilik bir heyetle Venezuela’yı ziyaret ettiklerini bildiren Gültepe, "67 firma temsilcimiz binden fazla ikili iş görüşmesi yaptı. Aynı tarihlerde Pakistan’a giden heyette yer alan 38 firmamız 500’e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Şubat ve mart aylarında Tayland’dan Fas’a, Malezya’dan Kolombiya’ya 17 ülkeye ticaret heyeti düzenleyeceğiz. Bu yılı 100 ticaret heyeti ile tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca yıl sonuna kadar 45 alım heyetini de ülkemizde ağırlayacağız" dedi.