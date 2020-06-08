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HaberlerGündemOda TV ve TELE 1'in Ankara Temsilcileri gözaltına alındı - Haber
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Oda TV ve TELE 1'in Ankara Temsilcileri gözaltında

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel gözaltına alındı.

Müyesser Yıldız, İsmail Dükel

Müyesser Yıldız'ın evinde polislerin arama yaptığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Askeri casusluk" suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı öne sürülüyor.

DÜKEL DE GÖZALTINDA

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kanalın Ankara Temsilcisi İsmail Dükel gözaltına alındığını açıkladı.

Merdan Yanardağ, Dükel’in gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır" dedi.

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